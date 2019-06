Legendárního obránce, který drží dost možná nepřekonatelný rekord v počtu ligových startů za Sigmu (414 zápasů!), skutečně neopomenuli. A tak mohl v rozhovoru pro Deník přemítat nad tím, jak by fungovala příznivci navolená obranná čtyřka s brankářem Vaniakem za zády, kdo by neměl chybět na ofenzivních postech a jak by ideální „Tým století“ obstál v dnešním fotbale.

Sledoval jste hlasování fanoušků, když do „Týmu století“ volili střední obránce?

Sledoval jsem to. Je to pro mě velká pocta být v nejlepší jedenáctce za 100 let. Když jsem viděl kolik hráčů a jak kvalitních bylo jen v tom výběru… Jen co pamatuju já, tak spousta a spousta dalších vynikajících fotbalistů ani nebyla v nabídce. Považuji si toho opravdu hodně.

Do branky vybrali fanoušci Martina Vaniaka a do obranné čtyřky postavili vedle vás Stanislava Skříčka, Michala Kováře a Jiřího Vaďuru. Fungovalo by to?

Určitě! S Michalem Kovářem jsme toho odehráli spoustu, s Jirkou Vaďurou to bylo taky bez problémů, to byl výborný hráč. Standa Skříček jako pravý obránce, to už je trochu jiná generace. Když jsem já začínal, tak on už byl zkušený borec. No a Martin Vaniak byl výborný gólman, to je bez debat, takže stoprocentně by to fungovalo.

Vy jste dnes trenérem v druholigovém Prostějově. Postavil byste obranu stejně, nebo byste někoho vyměnil?

Myslím, je to dobrá volba. Jediné, co jsem musel v uvozovkách řešit, byl levý obránce. Laco Onofrej (v současnosti Machalův asistent v Prostějově – pozn. red.) byl také ve výběru. Ale musel jsem mu říct: „Sorry, vážně tě tam dát nemůžu.“ (směje se). Jirka Vaďura byl prostě skvělý obránce. Odehrál tady, tuším, sedm sezon. I tak získal Laco dost procent, ale Jirka by byl i má jasná volba.

Koho byste si vzal do týmu do zálohy a útoku?

Určitě by tam nechyběl Pavel Hapal (fanoušci ho zvolili jako pravého záložníka hned v následující volbě – pozn. red.). Ten stoprocentně. Stejně tak bych rozhodně neopomněl Milana Kerbra. Nejsem si jistý, jestli je v nominaci. Ve své době to byl moderní typ útočníka, který by se polovině týmů v lize hodil i teď. Pracoval pro tým, napadal, pokopal celou obranu a ještě dal gól. K tomu výborný kluk! Uprostřed zálohy by taky neměl chybět Honza Maroši, to byl zase hráč se skvělou střelou. Takového kdybychom měli teď v Prostějově, tak jsme v tabulce výše.

O trenérovi asi není třeba polemizovat, že?

To opravdu nemusíme. Karel Brückner je trenér, který tady už možná nebude. Absolutně předběhl svou dobu. Nedovedu si představit, že by vyhrál někdo jiný.

Obstál by tento ideální tým v dnešním fotbale? Nebo už se fotbal vyvinul někam jinam.

Fotbal se hrozně moc vyvíjí, to je pravda. Na druhou stranu my jsme se už v té době snažili hrát podobně, jako se hraje teď. Když sem přijela Sparta se Sieglem a Lokvencem, která byla dominantní v lize, tak tady měla přesto problémy. Tady se napadalo, což málokdo v lize hrál, a taky tady několikrát prohráli. Troufám si tvrdit, že bychom i dnes zase byli schopní hrát s tímto stylem nahoře. Jen kdybychom byli mladší (usmívá se). Maroši, Kerbr, k tomu Pavel Hapal, Radek Látal, to byli běhaví a bojovní hráči, kteří by se ani v moderním fotbale neztratili.

Oldřich Machala

Narozen: 4. srpna 1963

Bilance v Sigmě: 414 zápasů/18 gólů (1. liga), 13/3 (2. liga).

První utkání za Sigmu: 28. 8. 1984, Petržalka – Sigma 1:1.

Bilance v reprezentaci: 1/0.

Hráčská kariéra: 1969–81: Moravský Beroun (žáci, dorost), 1981-82: Sigma Olomouc (dorost), 1982-83: VTJ Tábor 1983-84: VTJ Jindřichův Hradec 1984-91: Sigma Olomouc. 1991-92: Hansa Rostock (Něm.), 1992-93: Oldenburg (Něm.), 1993-2001: Sigma Olomouc.

Trenérská kariéra: 2000-01: Sigma Olomouc B, 2002-05: Hranice, 2005-06:Kunovice, 2006-07: Bystrc, 2007-08: Lipová, 2008-09: Hr. Králové, 2009-11: Frýdek-Místek, 2011-13: HFK Olomouc, 2014: Znojmo, 2015-17: Vyškov, 2017-19: Prostějov.

Jedenáctka století

Jedenáctku století a jejího trenéra volí fanoušci olomoucké Sigmy na internetových stránkách klubu při příležitosti stého výročí od založení. Hlasování probíhá vždy jeden celý týden z předem vybraných nominací. Skončilo hlasování, které určí brankáře, obránce a záložníky. Nyní příznivci vybírají dvojici útočníků.

Dosud byly zveřejněny výsledky na postu brankáře, kam by fanoušci Sigmy postavili Martina Vaniaka. Nejlepším pravým obráncem století byl zvolen Stanislav Skříček. Pozice ve středu obrany patří Oldřichu Machalovi a Michalu Kovářovi. Doleva poslali fanoušci dalšího člena slavného Brücknerova týmu z 90. let 20. století Jiřího Vaďuru. Na pravé straně figuruje záložník Pavel Hapal, uprostřed pole Melinho s Janem Marošim a na levé straně zálohy Radoslav Látal - nový kouč olomouckého týmu.