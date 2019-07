Oficiálně ještě nic potvrzeno nebylo, alespoň ze strany Gentu, který měl aktivovat výstupní klauzuli 4,5 milionu eur za kamerunského reprezentanta. Nicméně na twitteru šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka bylo opět rušno a vypadá to, že jednání Ngadeua Slavii zaskočilo.

„Simon odešel jako legenda, Michael jako uličník. Písemně odsouhlasená smlouva hráčem a agentem. Přílet hráče na slavnostní podpis. V noci místo oznámeného přespání útěk do Belgie,“ napsal Tvrdík ve tři ráno na sociální síť.

„Byli jsme jen vyjednávací páka na vyšší kontrakt. Tohle nedůstojné divadlo si klub nezasloužil, Míšo,“ doplnil rozzlobený boss i se vzkazem pro samotného hráče.

Defenzivní opory

Osmadvacetiletý obránce či defenzivní záložník odvedl v Edenu tři roky kvalitní služby. V červenobílých barvách slavil dva mistrovské tituly a dvě výhry v MOL Cupu. Zároveň byl také důležitou oporou při letošním tažení Evropskou ligou.

Přitom když se poprvé objevil na hřišti po boku Deliho, Slavia ostudně padla v předkole Evropské ligy s Levadií Talinn 1:3. Postupem času se však vypracoval ve velkou oporu týmu, nejdříve na postu defenzivního záložníka, loni se vrátil zpět do středu obrany. Tentokrát už s Delim na hřišti vládli, v české lize v podstatě neměli konkurenci a výborně si vedli i na evropské scéně.

Trable pro Evropu?

Sešívaní jsou tak rázem ve velkých problémech. „Jejich typologie je výjimečná. Najít hráče, kteří mají metr devadesát, přitom dobrou rozehrávku, jsou rychlí a zvyklí na náš způsob hry, v podstatě ani nejde,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

Pár týdnů před vzývaným předkolem Ligy mistrů na tom Slavia není personálně ve středu obrany zrovna nejlépe. Defenzivu před sezonou posílil David Hovorka, Ondřej Kúdela patří k nejlepším stoperům v lize. V případě potřeby jsou připraveni Michal Frydrych a Alex Král.

Bude to ale stačit i na evropské soupeře? Sešívaným zřejmě nic jiného nezbude. „Z české ligy naše nároky splňují tak dva hráči, mohli by se tomu v budoucnu přiblížit. Ale hned nahradit Simona s Michaelem je nemožné,“ připustil Trpišovský.

„U zahraničních hráčů je spousta dalších aspektů. Zvyknout si na nový styl, spoluhráče, jazyk. Myslet si, že vytáhneme nějakého králíka z klobouku a za měsíc bude hrát jako oni, je sci-fi,“ dodal trenér Slavie, jenž dlouho věřil, že podobné starosti nebude muset řešit.

Kdo může dorazit jako náhrada do Edenu? Hodně se mluví o libereckém Ondřeji Karafiátovi. Stejně jako u Hovorky je však také u něj limitem výška (182 centimetrů). První zápas sešívaných proti Zlínu ukázal, že na urostlé ranaře v útoku soupeře nejsou v tuto chvíli úplně ideálně vybaveni.

Najde Slavia ideální posilu, nebo si poradí z vlastních zdrojů? Tak, či onak ji čeká těžká práce.

Hledá se obránce. Kde ho teď vzít?

Byl to černý scénář jak pro fanoušky, tak pro trenéra. A zlá představa se naplnila. Z Edenu zmizeli dva členové mistrovské party nejprve Simon Deli, teď i Michael Ngadeu.



O sbohem tohoto afrického páru si můžete myslet leccos (třeba že úprk postrádá logiku), ovšem výčitky nejsou namístě. Teď je třeba reagovat jinak. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík by měl „vypnout“ svůj twitter. Tam asi nového beka nenajde…



Přitom to (přivést náhradu) je onen zásadní úkol nejbližších dní. Už včera bylo pozdě. Podívejme se na to ještě z jiného úhlu. Deli a Ngadeu kralovali Česku. Měli všechno, od respektu až po fantastické statistiky. Díky nim slávisté dusili soupeře ze standardek a díky nim se otevřel prostor spoluhráčům (třeba Tomáši Součkovi). Jejich přínos jako by nebyl nikdy doceněn. Získat podobné(ho) hráče bude těžké. Teď se ukáže síla manažera Jana Nezmara.



Rada na závěr? Slavia by měla brát jen uznávané borce. Snad se zdejší stopeři neurazí, ale na tuzemské scéně kvalita chybí (a navrch Slavia sama v létě pustila duo Jakub Jugas, Matěj Chaluš). Proto je třeba hledat v cizině. Bude to však drahé a zapeklité.



Martin Jůzek, vedoucí sportovní redakce Deníku