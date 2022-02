Ligová fotbalová asociace rozhodla o odložení utkání po kontrole hrací plochy, o náhradním termínu zatím nebylo rozhodnuto.

"Mrzí nás to, měli jsme nějaký rytmus. Myslím si, že rozhodl rozum. To, co se tady událo od rána řekněme od tří hodin tak nikdo z nás nečekal. Hřiště by bylo totálně zničené a nepomohlo by to ani jednomu týmu. To, co všichni říkají, že to nevyhovuje Spartě, tak my taky chceme hrát na dobrém terénu, hráči jsou v tomhle stejní. Počasí je tady teď momentálně hodně špatné, v průběhu dne má ještě hodně pršet. Takže aby se prezentoval fotbal dobrými terény, tak je to rozumné řešení," konstatuje trenér Jablonce Petr Rada.

Zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti také na náhradní termín. Jakmile bude náhradní termín znám, budeme fanoušky spolu se Spartou informovat na svých komunikačních kanálech.