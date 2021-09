Vzpomínáte si na začátek minulé sezony? Spartu ještě trénoval Václav Kotal a rudá družina vlétla do FORTUNA:LIGY jako velká voda. Vyhrála prvních šest zápasů, střílela spousty gólů, její hra diváky bavila. Pak ale přišla prohra v Plzni, brzy také „klepec“ v derby se Slavií a naděje na titul začaly dramaticky blednout.

Nyní už na Letné šéfuje Pavel Vrba, ale jistou podobnost nelze nevidět. I tentokrát se Spartě vydařil začátek ligové sezony, jenže nyní nastává zjevný útlum.

Pražané minulou neděli znovu prohráli na hřišti Plzně, teď doma jen remizovali s Jabloncem, přišel i nevýrazný pohárový výkon v Kodani. Na dveře už přitom klepou náročné domácí mače s Glasgow Rangers (30. září) a se Slavií (3. října). Neopakuje se tak trochu historie?

„Je na zamyšlenou, že je to stejné jako v minulosti. Já jsem tady nebyl a nevím, jak to přesně bylo, ale dneska jsme měli vyhrát,“ vrtěl hlavou trenér Vrba po remíze 1:1 s Jabloncem. Poprvé se mu v lize stalo, že se Spartou na Letné nevyhrál. „Výsledek mě mrzí. Nemyslím si, že by to byl velký propad, ale remizovat doma není nic příjemného.“

Tlak na trenéra bude sílit

Ještě nepříjemnější je, že Vrbovi hoši opět nepředvedli moc vydařený výkon. Snad jen v prvních dvaceti minutách (do vedení šli hned v úvodu díky Václavu Drchalovi) to za něco stálo, pak se ale ze hry domácích vytrácela přesnost, dravost, odhodlání. Ani zvýšený tlak v závěru mače pak vítězný gól nepřinesl.

Vrba nese kritiku za poslední zápasy poněkud nelibě. „V Kodani se možná nelíbil náš výkon, ale nepustili jsme Brøndby do žádné šance, naopak my jsme měli tři nebo čtyři. Takže bych neřekl, že to bylo úplně špatně. S Plzní jsme hráli zápas, který měl vysoké měřítko, bohužel jsem ho nezvládli v defenzivě. Spíš mě mrzí ten dnešní výsledek s Jabloncem,“ hodnotil kouč.

Podle Vrby je třeba vidět další faktory. „Narazili jsme teď na soupeře, kteří jsou těžší, než ti na začátku soutěže,“ konstatoval. Také připomněl, že Spartě během nedávné reprezentační pauzy odjelo jedenáct hráčů, další jsou zranění. „Ale určitě se na to nevymlouvám,“ dodal Vrba.

Pokud rychle nenajde ze současné šedi cestu ven, ocitne se pod zatím nejsilnějším tlakem, jaký ve Spartě zažil. Fanoušci na Letné umějí být nemilosrdní, obzvlášť pokud by měla přijít další hořká prohra v derby.

„Asi to budeme víc točit a zapojíme do hry víc hráčů,“ řekl Vrba, který po Jablonci chválil leda příspěvek střídajících Davida Moberga Karlssona a Adama Karabce. „Budeme se muset zamyslet nad minutáží. Jak točit hráče, aby byli v neustálém tempu a přitom jsme někoho nepřetěžovali. To je na zamyšlenou.“