Hráčem utkání byl houževnatý 23letý liberecký středopolař Christián Frýdek. "Ten skvělý úvod nám neskutečně pomohl a uklidnil nás. Věděli jsme, že po vypadnutí z Evropy budou pod tlakem a my jsme je dostali ještě pod větší. Jsem šťastný, že se nám to tady povedlo. Při trénincích my standardky moc nešli a trenér mi dokonce říkal, že budeme muset najít jiného exekutora, ale to snad už neplatí. Byli jsme v nich nebezpeční," řekl k zápasu liberecký hrdina, jenž první gól dal a na druhý nahrál.