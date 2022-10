Začneme u vašeho gólu. Byla to nacvičená situace?

Roh nejdříve běžel kopat Mára Havlík a já mu řekl, kam to má poslat. Nakonec si to s Milanem vyměnili a on se na mě podíval. Ukázal jsem mu, kam půjdu. Kopl to výborně před prvního hráče Ostravy, což je asi nebránitelné. Nakonec z toho byl gól.

Co řeknete k utkání?

Zápas rozhodl první poločas, ve kterém jsme sice nebyli špatní na míči, ale těch šancí tam moc nebylo. Navíc jsme si nepohlídali dvě situace, na které jsme se připravovali. Do toho ještě přišla červená karta, takže to pro nás bylo ještě těžší. Ale i v deseti jsme hráli dobrý fotbal. Byli jsme lepší než Baník. Dali jsme gól, měli i další možnosti ke skórování, ale nevyrovnali jsme a soupeř nám pak dal třetí branku, čímž duel definitivně zlomil.

Domácí udeřili hned v úvodu. Dalo se Almásimu zabránit?

Ze hřiště jsem to viděl tak, že Kuzma vyhrál nějaký souboj. Začal míč navádět do otevřené obrany. Jak se blížil k naší bráně, tak jsem na něj začal postupně vystupovat. Za sebe jsem ale úplně neviděl, takže nevím přesně, zda ho Břéča (Břečka – pozn. red.) mohl nabrat nějak lépe, nebo jak se to tam seběhlo, ale Kuzma to dobře prostrčil, pak už nevím, zda tomu šlo nějak zabránit nebo ne.

Co říkáte na vyloučení Kalabišky?

Obě žluté karty přišly hned po sobě. Ani nevím, co k tomu říct. Teď se nám to celkem opakuje, což je dost nepříjemné, protože když hrajeme čtvrtek – neděle, sil není tolik. V lize si to úplně zbytečně děláme sami těžší. I když jsme ale na Baníku 0:2 prohrávali, pořád se s tím dalo něco dělat. Kdybychom byli v plné síle, tak to možná dopadlo i jinak.

Svědíka dopálil Kalabiška. Jasná nedisciplinovanost. Bylo to proti týmu!

Může za podobné prohřešky třeba i náročný program?

Nevím, ale podle mě to dneska nemělo nic společného, že se hrálo ve čtvrtek. V základní sestavě byli jenom dva kluci, kteří proti Nice odehráli celé utkání. Jinak to bylo rozložené po poločasech. Nebylo to o fyzické stránce, protože i v deseti jsme baník přeběhali a byli nebezpečnější.

Některé individuální výkony ale nebyly v pořádku, že?

Nejsem trenér, takže ty hodnotit nebudu, ale je pravda, že trenér o tom mluvil i o poločasové přestávce. Ve druhé půli se ale výkony zvedly, kvalita šla určitě nahoru. Zápas ale rozhodl první poločas.

Nečekal jste, že vás výhra v Nice více povzbudí?

Já si nemyslím, že bychom začali nějak úplně špatně a byl to nějaký průšvih. Ostrava určitě neměla šanci za šancí. Bohužel jsme si nepohlídali situace. Nechali jsme soupeře rychle rozehrát standardku a všichni okolo na sebe koukáme, že už se hraje. To spíš byla nekoncentrovanost a ne že se někomu nechtělo. Z týmu jsem ale v sobotu na tréninku i dopoledne před zápasem cítil, že nám výhra v Nice dodala energii, že to v Ostravě zvládneme, ale opět jsme si to pokazili sami.

Uvědomujete si, že jste nyní ve spodní skupině?

Určitě. Osobně jsem strašně zklamaný, protože jsme mohli dostat zpátky doprostřed skupiny. My ale máme vyšší ambice. Liga je ale tak vyrovnaná, že vyhrává každý s každým, výsledky jsou všelijaké a nám to pomalu utíká. Není to vůbec příjemná situace. Víme, že do konce podzimu schází ještě pár kol a že potřebujeme zabrat za tři body, protože nám mohou soupeři odskočit a bude těžké to dohánět. Za tím se nám to nedaří. Osobně jsem z toho špatný, protože chci hrát určitě nahoře jako poslední dva roky.