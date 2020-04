Život na zeleném pažitu se pozvolna vrací k normálu, i když v improvizovaném režimu. A na ostré zápasy si budou muset fanoušci i fotbalisté ještě počkat. Česká liga nezačne dřív než v červnu.

Včera se však profesionální fotbalisté vrátili ke společnému tréninku, i když zatím jen částečně. Viktoriáni byli rozděleni do tří skupinek, každá trénovala na jiném hřišti, dostatečně daleko od sebe. Tu čtvrtou, nejmenší, tvořila na umělé trávě trojice brankářů pod vedením Matúše Kozáčika.

„Je to obrovská výhoda, že máme k dispozici více travnatých ploch. A navíc všechny v perfektním stavu,“ pochvaloval si po prvním společném tréninku Adrian Guľa, kouč Viktorie Plzeň.

„Samozřejmě, že bychom to zvládli i na jednom hřišti, ale mančaft by musel být rozdělený. Skupinky by trénovaly v jiných časech,“ pokračoval slovenský kouč.

„Ale může se stát, že časem k tomu přistoupíme i my,“ doplnil Guľa. Zatím ale trénují všichni najednou, i když na čtyřech různých hřištích.

Každou skupinku hráčů měl na povel vždy jeden z asistentů a nad vším dohlížel hlavní kouč Guľa, jenž také předem stanovil náplň první společné přípravy v době pandemie koronaviru.

„Řešili jsme celý trénink do detailů, aby hráči byli vždy v požadovaném rozestupu, aby se neshlukovali a nebyl tam kontakt,“ vysvětloval trenér plzeňské Viktorie.

I proto pak vše běželo jako na drátkách, hráči se k sobě během tréninku nepřiblížili víc než na dva metry. Pití měl každý svoje, všude byla připravená dezinfekce na čištění tréninkových pomůcek.

A po uplynutí tréninkové jednotky zase každý svým autem domů… Žádná společná sprcha nebo dokonce snad regenerace.

A dnes se bude pokračovat, společná příprava bude zatím jednou denně, zbytek absolvují fotbalisté individuálně. Ale i tak na nich byla patrná úleva, že se zase mohou potkávat.

A také všichni viktoriáni toužebně očekávají, kdy se zase rozběhne FORTUNA:LIGA. Podle posledních informací by to mohlo být 8. června. Ale Ligová fotbalová asociace, která soutěž řídí, ve spolupráci s Národní sportovní agenturou řeší, zda by to nemohlo být dříve.