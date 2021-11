Aktuálně sedí na (pro ně) nechutné třinácté pozici, na niž ji srazila nedělní demolice od našlapané Slavie. Severočeši v Edenu padli 0:5, vůbec nestačili.

„Hráči si musí uvědomit, že jejich fungování je nedůstojné vůči klubu. Vždyť jsme třináctí,“ láteřil – jak má ve zvyku – trenér Petr Rada. „Nechceme následovat příklad Mladé Boleslavi, která se minulou sezonu trápila až do konce soutěže u dna tabulky,“ ubezpečil.

Jde však o to, zda nemůže být ohrožena pozice svérázného kouče. Rada je v Jablonci úspěšný (působí tady už od prosince 2017), až nyní poznává zmar.

Nejhorší útok v lize

Mužstvo má nejhorší útok v lize, dalo jen jedenáct branek. Zato osmadvacet dostalo. „Hlavně naše výkony venku jsou tristní,“ kroutil hlavou Rada. Na jeho vyhazov to však v tuto chvíli rozhodně nebude.

Důvody jsou tři.

Zaprvé majitel klubu Miroslav Pelta na Radu drží. Kdysi ho dokonce pomohl prosadit do funkce kouče národního mužstva. „Trenér Rada je agresivní, důrazný, vytváří tlak na hráče, a to je dobrá cesta,“ zopakoval několikrát, jak moc věří metodám muže přezdívaného kvůli minulosti ve vojenské pražské Dukle Plukovník.

Zadruhé není Jablonec rozhodně v ideální finanční kondici. A každá změna na exponovaném postu je nákladná. Klub dál musí platit odvolané členy realizačního týmu, navíc mu přiskočí výdaje na nové experty. I na to Pelta myslí, to si pište.

Třetí faktor je nejdůležitější. Zatímco v lize Jablonečtí strádají, v kontinentálních soutěžích se jim daří. Sice neuspěli v předkole Evropské ligy, ale vypadnutí s proslulým Celtikem Glasgow bylo přijato v klidu.

Spíše se čekalo, jak si tým povede v nové Konferenční lize. A pozor! V ní válí, dvě kola před koncem základní skupiny je na druhém postupovém místě.

Náplast? Ne

Na jednu stranu je to úspěch, na druhou se podle všeho podepisuje na ligové výkonnosti – i když s tím na Radu nechoďte.

„Hráčům do hlavy nevidím, ale měli by si zvyknout na všechno. Tohle není žádná výmluva, jestli Evropu hrát nechtěli, měli přijít a říct: My na to nemáme. Věděli jsme, že budeme hrát čtvrtek-neděle, že budeme muset rotovat sestavu, že to bude náročné,“ rozjel se kouč. „Pro mě nejsou výsledky v poháru žádná náplast.“