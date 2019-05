"Cesta do Evropy je ještě dlouhá, pět zápasů v play off ligy, pak předkola, ale pokud existuje šance, tak se ji pokusme chopit! Prioritní je ale nepravit dojem z posledních čtyř zápasů. Výkonnostně a herně to bylo hodně špatné," tvrdí muž, který v roce 2014 nahradil Františka Hrdličku, dlouholetého šéfa "žlutomodrých".

Teplice se zachránily v posledním kole, kdy doma remizovaly s Příbramí 0:0. Souhra dalších výsledků je ponechala v prostřední skupině, která může usilovat o Evropu.

"Jsme šťastní, že jsme zachránění, ale rozhodně nejsme spokojení! Šťastní proto, že nebudeme hrát o záchranu, protože psychická deka, která na týmu leží, by na něm ležela dál, mohl by to skončit až baráží. Pravděpodobnost, že bychom do ní zahučeli, není malá. Od série s Mladou Boleslaví očekávám především zlepšený výkon! Věřím, že z kluků spadne ta deka, že se poperou a zabojují o Evropu!" tvrdí Hynek.

Ředitel Teplic rozumí rozzlobeným divákům, kteří své rozladění dávají výrazně najevo pískotem a především na sociálních sítích. "Lidi neošidíte, ti to vidí. Špatní jsme byli nejen v útoku, ale i v obraně, dostali jsme hodně gólů. Týmově to nebylo dobré. Proto chci, aby byl v dvojzápase výkon takový, abychom si pak řekli, že jsme udělali pro postup maximum. Opravdu věřím, že z kluků stres spadne, protože po fotbalové stránce mají na to, aby hráli s kýmkoliv vyrovnanou partii," řekl Hynek.

A proč poslední kola hráli špatně? "Nějakou míru hraje to, že se někdo zranil, do toho byly také karetní tresty. Kádr není nejširší. Dlouhodobě mimo hru je Luts, k němu přibily opory Krob, Ljevaković, Moulis a i další. K poklesu došlo po utkání se Spartou. Odehráli jsme s ní výborný a divácky atraktivní zápas. Jestli to na hráče nějak dolehlo… Řekl bych, že ano, že je to psychicky vyčerpalo. Je možné, že na ně dolehlo i to, že si pak mysleli, že na jiné týmy stačí slabší výkon. Ale tomu moc nevěřím. Spíš se přikláním k té první variantě. A do toho ta zranění, karty…," dodal ředitel Teplic..

Cíl pro léto? Najít útočníka

Tepličtí budou chtít v létě posílit. Už v zimě po odchodech Krále a Vaněčka měli v úmylu přivést na Stínadla kvalitního útočníka, to se jim však nepovedlo.

"Snažili jsme se tým posílit, i když ta hlavní obměna měla přijít na řadu v létě. Chtěli jsme hlavně posilu do útoku, ale vyvinulo se to tak, že ceny, za které nám byli hráči nabízeni, nebyly v našich možnostech. Nebo jsme úměrně k jejich kvalitám tolik peněz za ně nechtěli dát. A také jsme se nedohodli. Se Spartou jsme jednali o Pulkrabovi a Drchalovi, řešil to sportovní úsek. Sparta nakonec řekla, že ani jednoho neuvolní. Drchal se do sestavy dostal, ale Pulkrab skoro nehrál," uvedl Hynek.

"Někdo nám vyčítá, že se bojíme investovat. Tak to není. Rozpočet je stabilní, je naplněný. Ale nemáme na to, abychom kupovali hráče za deset milionů. V zimě jsme si to vyhodnotili tak, že jsme koupili Trubače. O něj jsme stáli, v závěru podzimu nehrál špatně, po příchodu trenéra Hejkala dostal nový impuls. Je pravda, že teď se trošku zadrhnul, stejně jako se zadrhnul Žitný. Věřím, že se oba znovu nastartují. U Trubače věříme, že to byla dobrá investice, je to mladý a perspektivní hráče," vysvětluje dále Hynek.

Otázku posil řeší především sportovní úsek klubu, který má na starosti Štěpán Vachoušek. "Sleduje hráče v tuzemsku i v zahraničí, na západ i na východ. Například dvakrát jsme byli ve Španělsku sledovat hráče z nižších soutěží. Jsme v kontaktu s manažery, hráče sledujeme pomocí moderních aplikací. A samozřejmě řešíme i české hráče."

Budou Teplice nakupovat pouze v případě, že někoho v létě výhodně prodají? Hynek tuto spekulací vyvrací. Vyvrací také to, že by na stole ležela nabídka na nejlepšího střelce týmu Jakuba Horu, o níž psaly některé noviny. "Prodej teď žádný neřešíme. Potřebujeme hlavně někoho přivést, trošku to obměnit, provětrat. Ale nedáváme to do souvislosti s tím, že je to závislé na prodeji některého hráče. A Hora? Na něj žádnou nabídku nemáme, takže je to momentálně bezpředmětné. Jakub navíc prodloužil smlouvu, proto by případná nabídka musela být velmi zajímavá i pro klub," uzavírá teplický ředitel.