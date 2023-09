Hrál za obě pražská S, na vlastní kůži zažil kulisu ostře sledovaných a vyhrocených vídeňských bitev mezi Austrií s Rapidem, po nedělním derby ještě sledoval i hit Paříž - Marseille, kde ostatně rovněž úspěšně působil. Bronzový medailista z portugalského evropského šampionátu 2004 nyní 44letý Štěpán Vachoušek dokáže vyhrocené okamžiky na hřišti pochopit, přes čáru ale podle současného sportovního ředitele FK Teplice už bylo nedělní chování Pavla Řeháka a Miroslava Baranka, tedy členů realizačních týmů největších českých rivalů.

Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice. | Video: FORTUNA:LIGA

Při utkání Slavia - Sparta (1:1) vyloženě ani jednomu ze svých bývalých klubů nefandil, derby ale pochopitelně sledoval. "Viděl jsem ho, nabídlo plno emocí," říká v rozhovoru pro deník mistr Evropy do 21 let, s Teplicemi vítěz Českého poháru a s vídeňskou Austrií majitel titulu z rakouské ligy.

Nedělní české derby se hodně přetřásá. Kvůli čtyřem červeným kartám, strkanicím na hřišti či ohledně chování fanoušků…

Kdo atmosféru derby nikdy nezažil jako hráč, tak asi nedokáže odhadnout, pochopit, v jakém jsou jeho aktéři rozpoložení, natěšení, pod jakým jsou tlakem a jakou euforii prožívají. To je první věc… Ta druhá je fotbalová kvalita zápasu jako taková.

A ta všeobecně moc nenadchla, že?

Asi nebyla tak vysoká, jak jsme čekali. Ono se řekne, bude derby, utkání nahoru dolu, bude spousta šancí, gólů, ale někdy se stane, že je to utkání hodně o taktice. Nikdo nechce prohrát, z toho pramení sousta soubojů, třeba i nepřesností. To je normální.

Leckdo tvrdí, že to nasazení bylo v neděli ale až za hranou…Večer jsem ještě koukal na velký šlágr francouzské ligy Paříž - Marseille. PSG si v asi nejsledovanějším utkání tamní nejvyšší soutěže s chutí zastřílelo, na domácím stadionu totálně sfouklo Olympique 4:0. Marseille hrála bez nasazení, bez agrese, myšlenky. Tak pak je otázka, co je lepší?

Hodně se diskutuje o trestech pro aktéry pražského hitu. Jan Bořil a Ladislav Krejčí byli po vzájemné potyčce vyloučeni, červené karty dostali i domácí asistent Pavel Řehák a hostující vedoucí týmu Miroslav Baranek. Co trestům, nejen pro kapitány, říkáte? Považujete je za adekvátní?

Jestli je to odpovídající, nevím. Nechtěl bych se do toho pouštět. Každý hráč si pak chybu uvědomí, že oslabil svoje mužstvo, a že mu bude chybět. Co mi ale tedy přijde přes čáru, a to musím říct, to jsou ti dva zmiňovaní členové realizačních týmů. Na hřišti bych to ještě chápal, hrál jsem to, vím, co hráči zažívají, jaké jsou emoce, když je na stadionu 20 000 lidí, ale ti kluci z laviček by se měli podobným věcem rozhodně vyvarovat.

Zažil jste podobně ostrý zápas?Myslím, že jsem takové střetnutí nehrál. Ve Slavii jsem byl vlastně rok a půl, pak i hostoval ve Spartě, ale zase tolik těch derby pražských S jsem neodehrál. Jestli kolem šesti? Pak jsem šel do Marseille. Ale zase jsem po příchodu do Austrie Vídeň zažíval derby s Rapidem. Ta jsou hodně podobná, v Rakousku jsem jich odehrál více. I tam je to speciální zápas, ať jde o tradici, rivalitu, postavení v tabulce, momentální formu.

Zápas extra čeká už v neděli Teplice, které přivítají od 15.00 na Stínadlech v rámci 10. kola první ligy pražskou Slavii. Oba týmy mají po středečním poháru MOL Cup, Slavii navíc čeká i Evropská liga, ale ještě předtím jede k vám na sever Čech.

My tady v Teplicích máme velké zápasy se Spartou, Slavií nebo Plzní rádi. Musíme se připravit, soupeř sice má náročný program, ale široký kádr a výborných hráčů má dostatek. Kvalita bude na jejich straně, my musíme hrát na 100 procent, nebát se.

Čekáte opět návštěvu kolem 15 000 diváků, jako když přijela teď na podzim Sparta (1:1)?

Bylo by to krásné. Ten zápas byl z pohledu atmosféry i samotného dění výborný. Přál bych si, aby lidi zase přišli a vytvořili nám podobně fantastické prostředí.