„Nevím, o jaké nabídce prodloužení smlouvy se v médiích spekulovalo, ale žádnou oficiální nabídku jsem od klubu nedostal. Mrzelo mě, jak se ke mně zachovali. Mrzelo mě, že pořádně mi tu situaci nikdo nevysvětlil. Ani dodneška nevím, jestli to bylo ze strany trenérů, nebo vedení. Asi se to bohužel ani nedozvím,“ rozpovídal se v rozhovoru pro Seznam Zprávy třicetiletý útočník.

„Dá se říct, že jsem se cítil trošku nedoceněný, ale je to těžké, když každý půlrok přivádíte dva tři nové hráče na váš post. Myslel jsem si, že to funguje, ale v očích vedení to asi nefungovalo. Poté, co mě pan Tvrdík hodil na předsezonní tiskovce do luftu, jsem si říkal: OK, tak tady už budoucnost není, budu si muset hledat angažmá. Už jsem byl jednou nohou nastavený, že odejdu,“ přidala v další části posila Rizesporu.

Jurečkova prohlášení na reakci dlouho nečekala, už v den vydání se k nim na sociální síti X vyjádřil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. „Smutný rozhovor. Nechme raději pravdu o vzájemném dialogu mezi klubem, tebou a tvým agentem důstojně spát. Děkujeme za odvedenou práci a ať se ti, Václave, daří,“ napsal šéf sešívaných.

Jak je i z jeho odpovědi patrné, Slavia se s kanonýrem, který za 61 ligových utkání v jejím dresu nastřílel úctyhodných 40 branek, nerozchází v nejlepším. Mezi klubem a hráčem zůstává dál nevyřčené.

Útočníci to mají ve Slavii těžké

Nejde přitom o první odchod útočné opory Slavie, který by se nenesl v podivném duchu. Sešívaní už nějakou dobu marně hledají útočnou jedničku, která by svoji roli plnila více sezon.

Na nějakou dobu měl tenhle úkol plnit Chorvat Petar Musa, který se stal králem střelců v ročníku 2019/20. Dokonce se o něm mluvilo jako o novém Edinu Džekovi. Ve Slavii ale nikdy nedostal pořádnou šanci naplno prorazit. Půlku první sezony hostoval v Liberci, ve druhé zase odešel po 14 odehraných zápasech do Unionu Berlín do Bundesligy. V další sezoně dostal už jen dva starty a s Prahou se rozloučil s bilancí třiceti odkopaných zápasů a 11 nastřílených branek.

A novou útočnou jedničkou Slavie se stal Jan Kuchta, který v Edenu také nevydržel ani dvě sezony. V lize za tu dobu stihl odehrát 43 zápasů a nastřílet 24 branek. O jeho rozchodu se sešívanými a o zlé krvi, která mezi ním a klubem zůstala, už se napsalo mnoho.

Kuchtovy kroky ve druhém slávistickém ročníku zamířily do ruského Lokomotivu Moskva a poté na druhý břeh Vltavy – do Sparty. „Kdo je Jan Kuchta? Těžko se mi hovoří o lidech bez vychování,“ odpovídal pak novinářům raněný Jaroslav Tvrdík.

„Pohár s titulem jsem samozřejmě nezapomněl, ale věci tady je předčily. Mám jen Spartu. Vím, že Slavia mě dostala do Ruska, ale já bych to klidně vymazal,“ vyprávěl ještě letos v červnu sám Kuchta v rozhovoru pro Sport.cz.

„Samozřejmě to vymazat nejde, což víme všichni, jde o součást mé kariéry. Ale takový je k tomu můj vnitřní postoj,“ dodal reprezentační střelec.

A další situace ve slávistickém útoku? Nevyšla sázka na Michaela Krmenčíka, přesvědčil až Jurečka a roli útočníka číslo jedna měl postupně přebírat pětadvacetiletý Mojmír Chytil. Loni dal parádních 16 ligových branek. Jenže…

Ve Slavii se letos začal výrazněji prosazovat o tři roky mladší Daniel Fila, kterého zbrzdilo zranění, z Plzně přišel zkušený Tomáš Chorý a Chytilova minutáž šla dolů. Do základní sestavy se vrátil až v posledním kole proti Mladé Boleslavi a trenérům se hned odvděčil gólem. Jaká bude jeho budoucnost dál? A kdo se stane ve Slavii první útočnou volbou pro další roky?