/ROZHOVOR/ Bude to pro něj jako pro hradeckého srdcaře zápas s velkým Z. Leckoho tak možná překvapí, že proti Pardubicím si zkušený Votrok Václav Pilař (34) ve východočeském derby zahraje snad poprvé v životě. „V extralize dorostu Pardubice nebyly, pak ani v první či druhé lize, opravdu si žádné derby nevybavuji,“ zamýšlí se.

Trenér Václav Kotal (vlevo) navazuje na úspěšnou spolupráci v Hradci s Václavem Pilařem. | Foto: Luboš Lorinc/fchk.cz

Do nedělního zápasu, který se hraje v Pardubicích, půjde rozhodně v lepším rozpoložení Hradec. Ten pod novým trenérem Václavem Kotalem vyhrál v lize nad Jabloncem a ve středu postoupil přes Jihlavu do osmifinále MOL Cupu.

To svěřenci trenéra Radoslava Kováče si přivezli příděl z Plzně a pak zopakovali loňskou blamáž proti třetiligovým Velvarům. „Rozpoložení obou týmů může hrát roli,“ doufá Pilař.

V neděli vás čeká východočeské derby v Pardubicích, je to pro vás svátek?

Nejenom pro mě, ale pro celý Hradec… prostě derby. My budeme chtít potvrdit tři body s Jabloncem a uspět.

Opravdu jste žádný derby zápas nehrál?

Fakt ne! Vybavují se mi proti nim pouze zápasy, kdy jsem byl v Jablonci, Olomouci a samozřejmě v Plzni.

Tvář Pardubic v poslední době nastavuje především kouč Radoslav Kováč, co se vybaví ve spojení s rivalem vám?

Mně se vybaví Pavel Černý, se kterým jsem hrál v Hradci. S Míšou Hlavatým jsem zase nastupoval v Plzni, už v té době to byl velice šikovný fotbalista, který má velký potenciál. Na něj si musíme dát pozor. Taky tam teď přišel talentovaný Kryštof Daněk, se ním jsem byl v Olomouci, což je naděje do budoucna a určitě pro nás bude hrozbou.

Kotal mě v kariéře hodně posunul

Když jste před dvanácti lety odcházel do Plzně, dokázal jste si představit, že Hradec i Pardubice budou mít nové stadiony, na které bude radost chodit?

Je to krásný. Byl jsem už i v Pardubicích a myslím, že je to pro ně ideální. Oni jsou hlavně hokejové město, ale nová aréna je hezká. Bylo tam hodně kritiky, ale pode mě to stačí. My máme však super stadion. (směje se)

Na lavičku Hradce se vrátil Václav Kotal, který o sobě rád říká, že je pedant na defenzívu. Hned jste v lize i poháru udrželi nulu, tak jeho tvrzení souhlasí?

Rozhodně. Za mě je to určitě dobře a mělo by to tak být. My jsme dostávali hrozně moc branek, teď se nám to podařilo zastavit, i když jsou tam pořád otazníky, které si ukazujeme na videu. Pro sebevědomí obrany i celého týmu je hrozně důležité, že jsme ty zápasy uhráli. Teď je potřeba body potvrdit v Pardubicích.

Jste vy osobně rád, že přišel zrovna trenér Kotal, který po výhře nad Jabloncem potvrdil, že spolu máte nadstandardní vztah?

Jsem a musím souhlasit. Mám s ním skvělý vztah. Já si ho hrozně vážím jako inteligentního člověka a trenéra, který mě v kariéře hodně posunul.

Pardubice nejsou v ideálním rozpoložení, když vysoko prohrály v Plzni a v týdnu vypadly z poháru proti třetiligovému soupeři, může je to poznamenat?

Doufám, že nám to pomůže. Pro nás byl duel v Jihlavě hrozně důležitý a zvládli jsme ho. Chceme uspět i v poháru, který je dost nevyzpytatelný a my jsme jsme mezi posledními šestnácti. Přeji si, aby nám los přidělil někoho atraktivního doma, protože jsme zatím hráli venku, teď jsme spokojeni. Psychické rozpoložení týmů může hrát roli, my jsme dva zápasy udrželi vzadu nulu, s čím se pracuje líp. Musíme pořád pracovat a věci, které se učíme a bylo na ně zatím málo prostoru, přenést do utkáních.

Václav Pilař během vítězného utkání proti Olomouci.Zdroj: Luboš Lorinc/fchk.cz

Proti Jablonci jste odehrál 90. minut, jste na tom fyzicky nejlépe od začátku sezony?

Takhle bych to neřekl. Někdy je člověk po 60. minutách vyčichlý a musí střídat. Navíc na tom postu se hodně střídá ve všech klubech. Já jsem se teď cítil dobře a byl jsem rád, že mě tam trenér nechal, protože jsem měl pořád sílu.

Změnilo se rozestavení, nastoupil jste vlevo, za vámi byl navíc Daniel Horák, vyhovuje vám to víc? V posledním zápase mi to vyhovovalo. Nechci moc prozrazovat, co máme ve spojení s Danem v plánua ani další návyky. Zatím mi to sedí, ale za trenéra Kotala jsem hrál i v útoku.

A gólová nahrávka pro Horáka byla zase zprava.

To je pravda. (úsměv)

Východočeské derby nabídne určitě boj na hřišti i v hledišti.

Nečeká nás tam nic lehkého vzhledem k rivalitě. Pardubice budou doma, my se s tím musíme vypořádat. Věřím, že máme dostatečnou kvalitu a budeme silní v hlavách.