Bývalému záložníkovi Trnavy k dokonalému představení scházela pouze vstřelená branka, od které byl pouze pár centimetrů.

Vakha po vítězném duelu chválili všichni. Trenér Fastavu Josef Csaplár ale nadšení fanoušků úplně nesdílel. „Samozřejmě je to nesmírně zajímavý hráč. Jeho výkon byl hodně dobrý. Určitě nehrál špatně. Připravoval zajímavé akce, možnosti. Měl tam i jednu nádhernou střelu, ale že by to byl úplně jeho zápas, to si nemyslím,“ prohlásil před novináři zlínský kouč.

Svěřence většinou veřejně nechválí ani nekritizuje. Výjimku neudělal ani po první výhře na lavičce Fastavu.

Přesto by si bývalý hráč Dinama Tbilisi, Oleksandrije nebo slovenské Trnavy, odkud do Baťova města v zimní přestávce přišel, veřejný kompliment zasloužil.

V první půli byl suverénně nejaktivnějším fotbalistům na podmáčeném trávníku. Pětadvacetiletý dravec na levé straně motal Mikulu i Koscelníka, hned třikrát v pokutovém území našel neobsazeného Poznara, který proměnil alespoň jednu příležitost. „I Vakhovi říkám, že mě zajímají čísla,“ uvedl Csaplár.

Slávu mu sebral Mašek

Nebýt nepřesné Poznarovy koncovky, mohl mít Čanturišvili už do přestávky na svém kontě tři asistence.

Za stavu 2:1 byl navíc šikovný Gruzínec blízko premiérové brance v dresu Zlína, ale balon po parádní technické ráně skončil na obou tyčích. „To byla nádhera. Už jsem pomalu zvedal ruce. Byla to krásná střela. Škoda, že to tam nepadlo. Moc jsem mu to přál,“ uvedl záložník Fastavu Dominik Mašek, který nakonec spoluhráči díky vítězné trefě sebral veškerou slávu.

Výkon Čanturišviliho ale zaujal také Pavla Hoftycha. Současný liberecký kouč působil s Gruzíncem v Trnavě a díky němu rodák z Ozurgeti dal nakonec přednost ševcům třeba před Jabloncem, který o něj rovněž stál. „Vakho je výborný člověk i fotbalista. Jsem rád, že jsem ho sem doporučil a že se mu tady daří. V Trnavě odvedl kus práce. Dneska mě ale naštval,“ přiznal s úsměvem Hoftych.

Přitom svěřence právě na Čanturišviliho dopředu upozorňoval. „Já jsem říkal klukům, že hraje na levé straně, ale pětadevadesát procent má na pravou nohu. Je šikovný, dělal nám problémy. Ať už svojí rychlostí nebo při hře jeden na jednoho,“ všímal si Hoftych.