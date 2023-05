Nikdo z přítomných fanoušků i hráčů chvíli nechápal, co se děje. Za stavu 0:1 si brankář Bohemians Roman Valeš hodil míč na zem, že jej rozehraje, ale nevšiml si za sebou sparťana Kuchty. Ten se dostal před něj, míč mu chtěl sebrat a Valeš jej skluzem poslal na zem. Jasná penalta, neváhal rozhodčí Szikszay ani vteřinu.

Brankář Bohemians Roman Valeš | Foto: CPA

Míč si vzal tradiční penaltový střelec Sparty, kapitán Krejčí a ten se v takových situacích nemýlí. Svým třináctým gólem sezony srovnal na 1:1. Tento nešťastný moment byl pro vývoj zápasu důležitý, Kuchta poté vstřelil i vítězný gól a z výborně rozehraného zápasu nakonec odcházeli klokani se sklopenými hlavami bez jediného bodu.

„Byl jsem překvapený, co se děje. Ani jsem neviděl, jak si hodil míč. Neviděl jsem to ani z opakovačky. Spíš jde o tu signalizaci, nevím, jak to rozhodčí vyhodnotil. To bych lhal, jestli dal pokyn rukou, nebo jestli písknul. To nevidíte, neslyšíte. Já jsem se otočil, chystal nějaké střídání a v tu chvíli Kuchta už vyrazil. Takže nevím… Ale věřím tomu, je tady VAR. Já tady nebudu hledat nějaké spiklenecké teorie, byla to naše hloupost. Je potřeba se mít na pozoru a nedat soupeři takové věci zadarmo, je to o nějaké kontrole prostoru a předvídání,“ řekl po porážce 1:2 trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

„Musíme to hledat komplexně, bylo by strašně jednoduché najít viníka, takové to pálení čarodějnic a někoho tady ukřižovat za to, že udělá chybu. Takhle fotbal nefunguje a je potřeba to unést, neobviňovat se a poučit se z toho,“ dodal.

Hála: Doufal jsem, že se rychle zorientuje

„Žádný hvizd rozhodčího jsem nezaslechl, takže jsem počítal s tím, že Valda má míč v ruce a běžel jsem dopředu. Na polovině hrací plochy jsem se ohlédl zpět za sebe a viděl, že si ho dal na zem. V tu chvíli jsem se zděsil, protože za ním byl Kuchta. Všichni začali křičet, tak jsem doufal, že se Roman rychle zorientuje. Bohužel to dopadlo tak, jak všichni ví,“ dodal záložník Martin Hála.