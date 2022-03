„Samozřejmě je mi to líto. Jsem v šoku z toho, co se děje tak blízko nás. Držím palce Ukrajincům. Doufám, že konflikt brzy skončí,“ přeje si nejen dvojnásobný ligový šampion.

Oba své tituly slavil právě v červenomodrém dresu Viktorie a právě Západočeši o víkendu dorazí do Baťova města.

Patříte mezi chlapy, co sledují válečné filmy, mají rádi zbraně?

Ani moc ne. Sleduji všechny filmy. Určitě se v tom nijak nevyžívám.

Ale snahu zlínského klubu kvitujete, že?

Jsem rád, že klub vytvořil tuto iniciativu na podporu Ukrajiny. Jsem hrdý na to, že se většina lidí kolem mě snaží pomoct, že vzniklo tolik sbírek a že lidem v Česku není situace na Ukrajině lhostejná.

Hodně se diskutuje o sankcích proti ruským sportovcům. Třeba fotbalisté i hokejisté přijdou o mistrovství světa …

Argument, že politika do sportu nepatří, chápu, ale válka je tak vážná věc, že jsem rád, že sankce jsou a že se týkají i sportovců. Chápu, že za to pykají i ti, kteří za konflikt nemohou a ne všichni s invazí na Ukrajinu souhlasí, ale tímto způsobem se vytváří tlak na všechny Rusy. Okolní svět chce, aby se k tomu taky nějak postavili. V kariéře jsem hrál v Baníku s Arťomem Mešaninovem, s jiným ruským hráčem ne.

Přejděme od války k Plzni. Do Zlína přijede vás bývalý klub, těšíte se?

Pro mě je to pořád speciální zápas, protože z Plzně pocházím a jsem odchovancem Viktorky. Sice už jsem delší dobu pryč, ale v klubu furt znám pár lidí, kteří jsou hlavně v realizačním týmu. V kontaktu ale s nikým z kádru nejsem. Plzeň se hodně změnila, ale pořád má velkou kvalitu. Bude těžké ji porazit.

Poznar po odchodu do Polska: Nakonec jsou všichni spokojení. Třeba se vrátím

Má současná Viktorka na to, aby navázala na úspěchy z vaší éry, získala další titul?

Plzeň je druhá v tabulce, má stejně bodů jako vedoucí Slavia, takže má na to, aby udělala titul, který jí přeji. Její největší zbraní je velice kvalitní trenér Michal Bílek, který mě chvíli vedl právě v Plzni. Viktorka má nyní lepší formu než Sparta, čeká nás těžší zápas než před týdnem v neděli.

Hraje Viktorka pod koučem Bílkem jinak než pod trenérem Vrbou?

Přijde mi, že Plzeň teď hraje poctivý fotbal, který možná není tak pohledný jako pod trenérem Vrbou, ale zato je účinný a přináší výsledky. Hráči se ve všech mančaftech mění, trenéři mají přehled, nemyslím si, že by byla nějaké výhoda, že trenér Bílek působil i tady ve Zlíně.

Vy se do sestavy Fastavu vracíte po dlouhém zranění. Už jste zdravotně stoprocentně fit?

Na přelomu ledna a únoru jsem z toho vypadl, teď doháním kondiční manko, které jsem ztratil. Je pro mě trošku těžší dostat se do formy, ale už jsem stoprocentně připravený. Uvidíme, jestli naskočím od začátku zápasu nebo tam půjdu až v průběhu hry.

Připomeňte, co se vám vlastně stalo?

Už loni v září při derby se Slováckem jsem dostal ránu do kotníku. Trošku se to zranění podcenilo. Já jsem si pořád stěžoval na bolest, tak jsem šel na vyšetření, které nic moc neukázalo. Noha se zdála být v pořádku, ale bolest dál neustupovala. Nemohl jsem hrát naplno, takže jsem v lednu zkusil jiného doktora, který našel v kotníku menší zlomeninku. Na pět týdnů jsem si musel dát pauzu. Na operaci jsem nemusel, spíše jsem čekal, než se zranění zahojí. Já jsem dával kotníku zabrat, hrál i přes bolest. Teď v lednu jsem musel přestat, aby se noha dala do pořádku.

Žlutomodrá materiální sbírka: ševci pomáhají lidem z Ukrajiny

Je vám 36 let. Je těžké vracet se v tomto věku do formy?

Ani bych neřekl. Vždycky, když hráč kvůli zranění z toho tréninkového a zápasového rytmu vypadne, dohání manko. Je jedno, zda je mu dvacet nebo pětatřicet. Pokaždé je to těžké. V zimě toho kluci naběhali ohromné množství a to, co oni zvládli v přípravě, já absolvuji teď a přitom ještě normálně trénuji, takže pro mě je to taková malá zimní příprava. (úsměv)

Kariéru ale ještě nebalíte, ne?

Ne, to vůbec. Sice mi zranění vzaly vítr z plachet a hlavně kvůli kotníku jsem nemohl hrát naplno, ale teď už to vypadá mnohem lépe a mám zase hroznou chuť hrát.

Jste v klidu i díky tomu, že ve Zlíně máte smlouvu i pro příští rok?

Viděl jsem, že spoustě hráčů končí v létě smlouva, i kvůli tomu si hrozně vážím, že mám ve Zlíně smlouvu ještě na rok a půl. Vnímám, že kluby čím dál více šetří.