Příkladů pochybení je nespočet. Ty z posledních kol jsou přímo do očí bijícía hlavně – ovlivňují boj mistrovský titul. I díky VARu Slavia minulé dva zápasy vyhrála a stáhla manko na vedoucí Plzeň na jediný bod.

VAR? Rozhodčí se zviklat nenechal a Slavia vyhrála. Na video se snáší kritika

Před týdnem hlavní sudí vršovického derby Tomáš Klíma nereflektoval podmět rozhodčího u videa hned ve dvou sporných penaltových situacích. V obou případech si hlavní arbitr trval na svém a zatímco ve prospěch Slavie pokutový kop odpískal, na opačné straně nikoliv. Pražané tak otočili vývoj zápasu na 2:1 a derby dotáhli do vítězného konce.

Klíma chyboval, Slavia neměla kopat penaltu, což poté uznala i komise rozhodčích. Sudí zápas výrazným způsobem ovlivnil. Po utkání se ale řešilo i to, jak dlouho trvalo videorozhodčímu přezkoumávání sporných situací.

Nepotrestaný úder hlavou Tomáše Chorého:

Zdroj: Youtube

„Obecně mi vadí způsob, jakým to u nás probíhá.V zahraničí se volá jen na zjevné pochybení, na jasné situace. Tady je skvěle rozehraný zápas a pokaždé se pět minut nehraje a to po situacích, které za mě prostě nejsou zjevné,“ divil se trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Myslím, že do toho necitlivě vstoupil VAR. Celkově metodice VAR nerozumím,“ kroutil hlavou kouč Klokanů Jaroslav Veselý.

Uběhl jen týden a hlavním tématem je opět VAR. Ten přišel na přetřes v obou víkendových šlágrech 15. kola. Videopřehmaty poznamenaly zápasy Plzně se Spartou (0:1) i Slavie s Baníkem (3:1).

Skandální dění na fotbale v Plzni: Chorý je chorý, rozhodčí přijde o Slavii

VAR nic neviděl

Plzeňský útočník Tomáš Chorý trefil hlavou Asgera Sörensena bez snahy zasáhnout míč. Opakované záběry Chorého usvědčily z jasného úmyslu, ale hlavní rozhodčí Dalibor Černý a jeho kolega u videa Pavel Franěk přešli celou situaci bez povšimnutí.

„Neviděl jsem z hrací plochy nic na vyloučení. Videorozhodčí mi řekl, že můžeme pokračovat ve hře,“ dušoval se Černý.

„VAR nedělal to, co by dělat měl,“ soptil kouč Sparty Brian Priske, kterému dala za pravdu komise rozhodčích: „Domácí hráč měl být vyloučen za úmyslné udeření soupeře hlavou. Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR.“

Stoper Baníku Frydrych: Slavii jsme mohli potrápit víc. Gól na 2:1 nás srazil

Letenské to ale až tolik mrzet nemuselo, pro ně klíčovou bitvu totiž zvládli a vyhráli, čímž uťali rekordní pětatřicetizápasovou sérii Plzně bez porážky. Zato baníkovci spílali rozhodčím v Edenu. Vítěznému gólu Slavie totiž nejspíš předcházel faul.

Střet hostujícího Gigliho Ndefeho s Peterem Olayinkou uprostřed hřiště sudí Tomáš Batík jako faul neposoudil, akci nechal dohrát a domácí Matěj Jurásek vstřelil rozdílový gól na 2:1. Batík inkriminovaný souboj konzultaci s VARem (kde seděl Tomáš Kocourek místo potrestaného Fraňka), ale na video se nešel podívat.

„Pro mě přestupek na hostujícího hráče nebyl. VAR tam nenašel žádné pochybení a mé rozhodnutí potvrdil,“ popsal Batík.

Zákrok Petera Olayinky na Gigliho Ndefeho:

Zdroj: Youtube

Kouč Baníku Pavel Hapal ale nechápal. „Z mého pohledu a z rozhovoru s Ndefem, to byl jasný faul. A vůbec se nemusel dívat na video, nikdo by mu nic neřekl. VAR ale rozhodl jinak, než je můj pohled,“ kroutil hlavou.

VAR promlouvá do boje o titul, ale ne tak, jak by měl. Jednou zasahuje zbytečně, někdy zase vůbec. Přezkoumávání sporných momentů trvá dlouho. Moderní technologie v rukou českých fotbalových rozhodčích je záludnou zbraní a ještě dlouho potrvá, než se vychytají všechny mouchy.

„VAR nefunguje, není tam pojistka, když přijde chyba. Musíme udělat opatření,“ řekl v pořadu TIKI-TAKA šéf rozhodčích Příhoda. Háček je v tom, že VAR pod něj nespadá, řídí ho totiž bývalý sudí Michal Beneš. „Chceme VAR vzít pod sebe, se vší zodpovědností, jinak to nemá smysl. Pokud se nám nepodaří chyby odstranit, dáme to někomu dalšímu, ať to zkusí,“ dodal Příhoda.