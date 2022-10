Posila Sparty prolomila půst. Starý Kuchta se vrací, bude to gradovat, hlásí

Televizní záběry ukázaly, že Krejčí míč lehce tečoval a vystavil tak střelce gólu do ofsajdu. Hlavní sudí Lukáš Nehasil dlouho konzultoval s videorozhodčím Václavem Štěrbou, ten však na svých monitorech nenašel žádný záběr, na kterém by teč viděl.

„Abych řekl pravdu, tak na hřišti jsem tu teč neviděl. Videu to zkoumalo dlouho, ale nemělo absolutně průkazný záznam. Z hrací plochy jsem to moc ovlivnit nemohl a video rozhodlo, že je branka regulární,“ vysvětlil pro O2 TV rozhodčí Lukáš Nehasil.

Rozhodnutí VARu hosté nechápali. „Všichni to vidí a VAR to nevidí? Tak tomu nerozumím. To je pro mě nepochopitelné. VAR je technická pomůcka a ovládají ho lidé. Ten člověk se zmýlil. Nechtěl jsem takový být, ale hořkost prostě cítím,“ čertil se hradecký kouč Miroslav Koubek.

Slavia dotahuje Plzeň. Sparta otočila v deseti, Slovácko zlomilo černou sérii

Nejspíš neregulérní branka vyvolala na sociálních sítích horlivou diskuzi. „Kuchta gól z ofsajdu… A VAR to uzná… Krejčí se dotkl,“ napsal na Twitter bývalý ligový fotbalista David Kobylík.

„Láďa Krejčí míč netečoval. Ta situace byla sporná, za mě ale regulérní gól,“ tvrdil muž zápasu Jan Kuchta. Dokonce i sám Krejčí se dušoval, že míč netečoval. „Krejčího jsem se dvakrát ptal, a zapřísahal se, že míč nehrál,“ prozradil sudí Nehasil.

Kuchtův (ne)regulérní gól:

Zdroj: Youtube



Vedení soutěže by se každopádně mělo přínosem videa zabývat. Sporných situací, které jsou podle televizních záběrů evidentní, ale VAR je přitom nedokáže odhalit, přibývá. „Je už evidentní, že drtivá většina domácností má lepší televizi a záběry než VAR v přenosovém voze. Vybavte je už něčím novějším,“ poznamenal na Twitteru Jaroslav Plašil, sportovní redaktor Českého rozhlasu.



„Mě téma VAR už unavuje. Selský rozum to vidí a školení lidé ne,“ nechápe hradecký kouč Koubek.