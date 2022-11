VAR v nedělním šlágru 14. kola hned dvakrát nezměnil rozhodnutí hlavního rozhodčího. Nejprve ve 23. minutě za stavu 1:1 upadl ve vápně po zákroku Hromady domácí Prekop a videorozhodčí Berka po přezkoumání situace vyzval sudího Klímu, aby se na souboj podíval ze záznamu. Hlavní arbitr i po kontrole u monitoru trval na svém a penaltu pro Klokany nenařídil.

Slavia otočila malé derby po sporné penaltě. Plzeň opět vítězně přepnula na ligu

„Já jsem u toho nebyl, ale kluci říkali, že Kuba šel do kontaktu s protihráčem a měli zakleštěné nohy. Sudí Klíma říkal, že to musí prověřit. Na můj vkus to trvalo trošku déle, ale VAR v téhle situaci stál s námi,“ oddechl si Jurečka.

Útočník Slavie počítal s tím, že se bude kopat proti jeho týmu penalta. „Abych se přiznal, tak jsem šel už na naši šestnáctku, že bude soupeř rozehrávat pokutový kop, ale rozhodčí vyhodnotil to tak, že k nedovolenému zákroku nedošlo,“ sám se divil.

Podívejte se na góly a sporné momenty vršovického derby:

Zdroj: Youtube

O chvíli později se Bohemians zlobili na Klímu ještě víc. Po následné akci upadl v šestnáctce po souboji se stopery Křapkou a Krchem hostující Jurečka a hlavní arbitr bez váhání nařídil pokutový kop. Videorozhodčí Berka se zřejmě domníval, že šlo o chybu, znovu vybídl Klímu k přezkoumání situace u monitoru, ale sudí znovu svůj původní verdikt potvrdil.

„Se štěstím jsme vybojovali penaltu, ale kontakt jsem tam cítil, takže za mě to penalta byla,“ přiznal Jurečka, který se z penalty nemýlil a navázal na branku z minulého kola v derby. „Ten gól nás trochu uklidnil. Šli do vedení 2:1 před poločasem a to nás psychicky nakoplo.“

Spornou penaltu Svědík rozdýchával dlouho. Je strašné, že tu není VAR, řekl

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý cítil velkou křivdu. „Jestli byla jedna penalta na jedné straně, měla být i na druhé. Pro nás možná měly být dokonce dvě penalty. Jsem z toho roztrpčený. Slavia je dobrý a kvalitní tým, ale myslím, že takovouhle pomoc nepotřebuje,“ zlobil se Veselý, který sudímu Klímovi řekl, co si o jeho řízení zápasu myslí, za což dostal žlutou kartu. „Neřekl jsem mu jediné sprosté slovo, jen to, že znehodnotili zápas.“

Trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému nejvíc vadí, že VAR zbytečně kouskuje hru a rozklíčování sporných momentů trvá dlouhé minuty. „Obecně mi vadí způsob, jakým to probíhá. Byl skvěle rozehraný fotbal a zápas, místo toho se pokaždé pět minut nehraje po situacích, které nejsou zjevné,“ zlobil se Trpišovský. „Když se dívám na velké ligy, platí rozhodnutí rozhodčího na hřišti, VAR je jen v situaci, kdy ze sta lidí devadesát devět řekne, že to je opačně. Vadí mi ten princip, že to takhle kazíme.“

Na dva roky se po něm slehla zem. Nebyl jsem zavřený ve sklepě, říká Koubek

Trpišovský byl od začátku zastáncem videa. „Ve fotbal je potřeba, ale myslím si, že se to má nechávat na hřišti, situace se stávají, pro rozhodčí jsou těžké, musí to ale být jasná věc. Lidé u videa do toho vstupují za každou cenu, pak se dlouho přezkoumává, nehraje se, vyvolává to emoce, které dostávají lidi pod tlak. Nebyla to zjevná pochybení, měli bychom se z toho poučit. Celkově bych chtěl apelovat na to, abychom do zápasů vstupovali jenom při jednoznačných věcech,“ vyslal jasný signál kouč úřadujících vicemistrů.