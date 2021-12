Domácí cítí křivdu, sporné verdikty těžce kousali. Na Viktorii, kterou přehráli i přestříleli, v mrazivém počasí měli, přesto padli 1:2 a ztratili kontakt s elitní trojicí.

„Nebyli jsme horší, ale zápas rozhodla efektivita v zakončení. Plzeň svoje šance proměnila, dala dva góly. My jsme měli příležitostí víc, ale nebyli jsme schopní skórovat,“ posteskl si trenér Slovácka Martin Svědík.

„Fotbal je o štěstí a my jsme ho urazili v minulém zápase proti Budějovicím, teď jsme si to přenesli sem,“ štve kouče.

S Moravany hlavně zacloumaly dva neuznané góly. Domácím vadila hlavně odvolaná vyrovnávací trefa Havlíka ve 34. minutě. Podle videa brance předcházela Kohútova ruka, sám hráč to ale popírá. „Nepochopitelný verdikt, rukou jsem vůbec nehrál,“ dušoval se člen reprezentační jednadvacítky.

To samé řekl rodák z Velké nad Veličkou i trenéru Svědíkovi, který spornou situaci pořádně neviděl. Při zápase netušil, co vůbec sudí zkoumá. Podobně na tom byli diváci v ochozech.

Většina fanoušků si myslela, že se řeší ofsajdové postavení Petržely, ruku Kohúta nikdo neviděl.

„Vždycky to vypadá strašidelně a nikdo se v tom nevyzná,“ zlobí se Svědík.

„Navíc než se to vyhodnotí, tak to strašně dlouho trvá,“ vadí sedmačtyřicetiletému kouči. „Nemám z toho dobrý pocit. Přijde mi, že se tam hledá tak dlouho, až se něco najde. Že to je vždycky proti nám? Už jsem si zvykl,“ ušklíbl se.

I teď si počká na pondělní verdikt komise rozhodčích, názory jejího šéfa Radka Příhody.

Plzeňský kouč Michal Bílek se frustraci soupeře nedivil. „Chápu, že domácí byli naštvaní,“ uvedl.

Také on má na používání videa podobný názor jako kolega Svědík. „Celé rozhodování trvá strašně dlouho, je to zdlouhavé. Není to příjemné pro nikoho,“ tvrdí. „Tentokrát VAR rozhodl v náš prospěch, ale celkově se v tom velmi špatně orientujeme. Nejsou to jenom ruce, ale i postavení mimo hru a dohrávání situací. Moc tomu nerozumím,“ přiznává někdejší reprezentační trenér.

Z výhry měl ale radost, triumfu na hřišti konkurenta v boji o pohárové příčky si vážil. „Slovácko doma hraje velmi dobře. Spartu tady porazilo 4:0. Jelikož se hrálo o šest bodů, je to velmi cenné vítězství,“ vnímá.

Protivníka z Uherského Hradiště ale ještě neodepisuje. „Sice na něj nyní máme šest bodů, ale to jsou jenom dva zápasy. Určitě se zase vrátí do hry,“ očekává Bílek.

Tým z Uherského Hradiště poprvé v ligové sezoně doma ztratil body, v posledních dvou kolech prohrál a na čtvrtém místě tabulky má už jen tříbodový náskok na pátou Ostravu.

Slovácko s Plzní potřetí za sebou prohrálo a pokaždé výsledkem 1:2.

Domácí nezvládli nástup do utkání, hned v první minutě po rohu inkasovalo branku. „Na standarky jsme hráče upozorňovali. Chtěli jsme být obezřetnější, ale start do zápasu nám nevyšel,“ posteskl si Svědík.

Jeho tým rychlá branka Havla paralyzovala. První neuznaný gól Havlíka ale Moravany zdravě naštval. Šance Kohúta a Jurečky ale gólem neskončily.

„Efektivita měla být z naší strany větší, alespoň jednu příležitost jsme měli proměnit,“ míní Svědík.

Druhá neuznaná branka zanechala na domácích větší stopy. I když dál obléhali soupeře, kanonýr Beauguel srazil protivníka do kolen. Celek z Uherského Hradiště už jen v závěru kosmeticky upravil výsledek.

Necelá tisícovka diváků tak odcházela ze stadionu zklamaná. Mikulášská nadílka se nekonala, Plzeňští se v Uherském Hradišti prezentovali lépe než Sparta, která domů odjela s přídělem.

Slovácku tentokrát nepomohli ani fanoušci. Do ochozů směli jen někteří, kulisa nebyla zdaleka tak bouřlivá jako při předcházejících domácích duelech. Vládní restrikce udělaly své …

„Jedním z našich cílů je, abychom hráli co nejlepší fotbal a vždy odvedli maximum, abychom přilákali diváky do hlediště. Se Spartou byl stadion vyprodaný, atmosféra byla fantastická. Lidé byli naším dvanáctým hráčem, což byl i jeden z důvodů, proč jsme vyhráli,“ míní Svědík.