„Byl jsem od začátku zastáncem videa, ve fotbale je potřeba. Myslím si ale, že se to má nechávat na hřišti. Musí to být jasná věc. Nemyslím si, že to byly situace, že nás tady sedí dvacet a devatenáct nás řekne, že to mělo být přesně takhle. Obě zkoumané situace jsem viděl jen v reálu, spousta lidí říká, že to může být tak i tak, rozhodčí se prostě nějak rozhodl. On má na situaci bezprostředně nejlepší výhled. Celkově bych apeloval na to, abychom do zápasů vstupovali jenom při jednoznačných věcech,“ hodnotil celou situaci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Vršovické derby a VAR? Trpišovského kritika, trenér Klokanů nerozumí metodice

A i když v obou případech rozhodčí posoudil verdikty ve prospěch Slavie, byla v jeho slovech slyšet hořkost. Důvod?

Dlouhé prodlevy při kontrolování situace VARem způsobují to, že hráčům z plného tempa tuhnou svaly – šance na zranění je pak několikanásobně větší. Trpí tím i celkový herní projev a s ním i logicky divácký zážitek fanoušků. Do 23. minuty, kdy se řešil první sporný moment, nabízelo vršovické derby perfektní fotbal, ten ale do konce prvního poločasu kvůli zmiňované přestávce opadl.

Slavia otočila malé derby po sporné penaltě. Plzeň opět vítězně přepnula na ligu

Pod šéfem českých rozhodčích Radkem Příhodou rostou noví, neotrkaní a mladí sudí. Je naprosto logické, že nemají tolik zkušeností jako třeba stále aktivní Miroslav Zelinka. Už od naprostých začátků by ale nastupující generaci měla být kladena jedna důležitá věc – zodpovědnost za své výroky, tak jako se to třeba běžně praktikuje v německé Bundeslize. Naprostý alibismus totiž české rozhodčí ze začarovaného kruhu nedostane.