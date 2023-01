Střelecky jste v generálce vyšli naprázdno. Kdo bude za Zlín na jaře střílet góly?

Byli bychom rádi, kdyby je začali dávat útočníci, kteří se teďka v přípravě šetří. Snad se v lize rozstřílejí. Vidíte, že vedení klubu dělá všechno proto, aby ofenzivu posílilo. Přišli dva útočníci, kteří by nám měli pomoct. Věřím, že se to brzy zlomí. Ale je pravda, že zatím moc branek nedáváme. Na druhé straně jsme hráli proti soupeřům, kteří mají svoji kvalitu. Proti nám nestály týmy z divize či třetí ligy. Ale na ty šance, co jsme si třeba proti Liberci vytvořili, je umění to nedat.

Co říkáte na nové útočníky? Má Kozák do sestavy blíž než Balaj?

Ano. Kozák zná lépe českou ligu, je zkušenější a má toho víc za sebou. Pro Balaje je to velká změna. Uvidíme, jak to bude zvládat. Za mě je ale dobře, že oba přišli. Kozák je hotový hráč, který by nám měl pomoct hned. U Balaje doufám, že jak se usadí a zjistí, jak to je, tak to zvládne.

Ukázal turnaj, kdo bude gólmanskou jedničkou?

Něco naznačil, ale bavit se týden před ligou o tom, kdo je jednička a kdo dvojka, je ještě brzy. Může se stát cokoliv.

Rozestavení 3-5-2 příliš nefungovalo, že?

V prvním poločase chtěli vyzkoušet i jiné věci, ale nedopadlo to moc dobře. Ale potřebovali jsme to zkusit proti silnému soupeři, kteří nás prověří. Možná to říkám blbě, někdy možná ale obětujete výsledek, abyste si něco ověřili. Ve Zlíně se sice s třemi obránci kdysi hrálo, ale proti Liberci jsme udělali spoustu chyb. Ve druhém poločase, kdy jsme se vrátili ke klasickému rozestavení, už to od nás bylo lepší.

Jak na tom jsou hráči, kteří do zápasu s Libercem nezasáhli?

Připravený stále není Tkáč, vypadl nám Procházka, který má svalové problémy a odcestoval domů. Podle prvních vyšetření by to nemělo být tak vážné zranění, jak jsme si mysleli. Zranění jsou i Fillo a Reiter. Prvně jmenovaný jde po příletu na vyšetření, takže uvidíme, jak to dopadne. U Reitera je to otázka několika dnů. Má ještě nějaké omezení, ale už se začal do tréninku zapojovat.

Budete s vedením klubu ještě řešit posílení mužstva?

Vedení nám kádr posílilo dvěma útočníky, o které jsme stáli. Spíše záleží na nás, abychom mužstvo připravili a na jaře získali tolik bodů, kolik potřebujeme k záchraně. Kdyby se ale objevil někdo výjimečný, asi bychom na to zareagovali.

Sestava pro první zápas s Baníkem už se nějak krystalizuje?

Nějaký základ je. Nás hlavně mrzí, že první dva zápasy nemůže hrát Hrubý, což je pro mužstvo velká škoda. Jeho absenci budeme muset vyřešit. Na druhé straně je tady dvaadvacet jiných fotbalistů, kteří to musí zvládnout. Pro nás je první zápas důležitý. Máme týden na to, abychom zahnali zklamání po nepovedeném utkání s Libercem. Toto byl klasický duel před odletem.

Trápí vás série jedenácti zápasů bez výhry?

Na hráče to má nějaký vliv, ale ligový zápas s Ostravou bude úplně jiný než přípravná utkání. Věřím tomu, že na Baník přijde spousta fanoušků, protože to je svým způsobem derby. Hrát před lidmi je něco jiného než před prázdnými tribunami. Na Maltě byl sice super terén, ale atmosféru to nemělo. S Baníkem hrajeme doma a my nemůžeme před vlastním publikem ztrácet.

Když pomineme výsledky, jak se vám pobyt na Maltě zamlouval?

Jsem rád, že jsme mohli turnaje zúčastnit. Podmínky na Maltě jsou na současné období pro nás excelentní. Když hodnotím výsledky, rozhodně nejsme spokojení s tím, že jsme získali jenom bod. Také zápas o třetí místo byl pro nás zklamáním. I když jsme si vypracovali stejný počet šancí jako Liberec, prohráli jsme 0:3. Na to, že to bylo poslední utkání před ligou, výsledek není pro nás dobrý.

Zdroj: Tipsport Malta Cup 2023