Před posledním ligovým zápasem proti Karviné sliboval trenér Martin Svědík v sestavě jedno překvapení. Deset minut před koncem svůj slib dodržel. Patrika Šimka střídal právě mladíček Filip Vecheta, kterému bylo v polovině února teprve šestnáct. V letošní ligové derniéře si odchovanec znojemského fotbalu připsal svůj první ligový start.

Jaká byla vaše ligová premiéra?

Samozřejmě výborná, jsem nadšený, že mě pan trenér postavil. Gratulace týmu k vítězství, gratulace Sáďovi (Lukáši Sadílkovi) ke dvěma gólům, všichni zápas odmakali. Myslím, že to byla naše zasloužená výhra.

Byl jste před zápasem nervózní?

Chvilku předtím, než jsem nastoupil, pak to ze mě spadlo a už to bylo dobré.

Věděl jste dopředu, že zrovna proti Karviné odehrajete první ligový zápas?

Mluvilo se o tom, ale nevěděl jsem to.

Utkání proti Karviné pro vás bylo už druhé v jednom dni. Odpoledne jste nastoupil za devatenáctku. Je to tak?

První zápas jsem odehrál za devatenáctku proti Dukle. Ten jsme prohráli 2:1, dal jsem branku, ale myslím, že jsme ten zápas měli vyhrát. Dukla betonovala, ale měla štěstí. Po skončení mně trenér Kordula řekl, že jsem nominovaný na ligový zápas, tak jsem se jenom přemístil ze Starého Města do Hradiště.

Měl jste podporu v hledišti?

Ano, měl jsem tam rodiče. Byli tam s dědečky i babičkami. Byli už na zápase devatenáctky. Jen se přesunuli o kousek dál.

Při trošce štěstí jste mohl v závěru i skórovat.

Je to tak, scházel kousek. Nějak se to tam zamotalo, ale hlavně že jsme vyhráli.

Zkuste přiblížit vaši fotbalovou kariéru.

Ve Slovácku jsem kolem dvou let, s fotbalem jsem začal ve Znojmě.

Proč jste si vybral zrovna Slovácko?

Je to menší klub, jakoby rodinný, když to takto řeknu. Slyšel jsem, že se tady dobře pracuje na technice, to jsem v té době zrovna potřeboval, tak jsem zvolil Slovácko.

Byl zájem i z jiných ligových klubů?

Byl. Ze Slavie, Sparty a z Brna. Byl zájem i ze zahraničí, ale zatím se soustředím na práci ve Slovácku.

Radil jste se s někým?

Mám agenta, ale nejvíc jsem se radil s rodinou. Rodinná porada rozhodla, kam bych měl přestoupit.

Je pro vás motivace, že se Michal Sadílek dokázal dostat ze Slovácka do špičkového holandského klubu? Mluvili jste spolu?

Nebavil jsem se s ním, ale určitě ta šance a možnost tady jsou.

Nedávno jste byl na stáži v anglickém Fulhamu. Jaká to byla zkušenost?

Skvělá zkušenost, je to jiná liga, všichni mi tam vycházeli vstříc. Byl jsem tam na týden asi před dvěma měsíci. Trénoval jsem se sedmnáctkou i s devatenáctkou. Na konci týdne jsem hrál zápas proti Wimbledonu, připsal jsem si jednu asistenci.

Bude nějaký výsledek z vaší stáže?

Momentálně to řeší agentura. Domlouvá se, co bude dál.

Jazykově jste vybaven?

V pohodě. Angličtina mi jde, nemám problém se domluvit.

Naznačil vám trenér Svědík, jestli s vámi počítá do příští sezony?

To netuším, vůbec jsme se o tom nebavili.

Ve Slovácku dostávají šanci mladí hráči. Jak to cítíte v nejbližší době vy?

Kdybych na sobě ještě víc zapracoval, tak věřím, že ta šance se ukázat by byla velká. Jsou tu ale daleko zkušenější hráči. Ve Slovácku je velká konkurence, všechno je to o další práci.

Zkuste se na závěr fotbalově charakterizovat. Jaké jsou vaše přednosti?

Řekl bych, že hlavičkové souboje, výběr místa ve vápně, občas dovednosti na balonu, ale na tom ještě potřebuji zapracovat. Nemyslím si, že bych byl vyloženě silový hráč. Co se týká techniky a důrazu, tak je to tak půl na půl.