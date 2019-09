Trenér Weber ale musel před zápasem řešit rébus na druhé straně hřiště – po odchodu stopera Takácse do mistrovské Slavie se ve stoperské dvojici po boku Daniela Pudila objevil, možná překvapivě, ruský defenzivní hráč Aleksej Tataev. „Měli jsme dvě varianty, kromě Tatajeva mohl nastoupit na stoperu i Jakub Klíma, který se tam nakonec po odstoupení Dana objevil.“ S výkonem obrany pak mohl být po udrženém čistém kontě spokojený.

První dvacetiminutovka přinesla strhující fotbal. Útok střídal útok. A to na obou stranách. S jediným rozdílem – Boleslav dávala góly. „Zápas se mi těžko hodnotí, protože jsme se připravovali na Mešanoviče s Komličenkem a Matějovského, který je zásobuje přihrávkami. V prvním poločase přitom nebyl náš herní projev vůbec špatný, ale Boleslav nás předčila v produktivitě, kdy nám ze čtyř šancí dala tři góly. Zatímco my jsme nedali ani gól do prázdné branky, nedohráli jsme jedinou situaci ve vápně Boleslavi, kdy jsme se mohli dostat do kontaktu,“ hlásil po zápase hostující kouč Roman Nádvorník.

Jeho protějšek na boleslavské střídačce byl samozřejmě spokojenější: „Jsem rád, že jsme zápas po reprezentační pauze zvládli, protože to bývá vždy nevyzpytatelné. Výhra krásná, góly krásné, ale hra nebyla tak jednoznačná. Do dvacáté minuty hrála i Příbram dobře, byl to útok za útokem. Oni ale na rozdíl od nás svoje šance neproměnili. Po druhé brance už hra trošku opadla a klíčový byl pak náš třetí gól.“

V prvním gólu měl prsty (nebo spíše nohy) opět Komličenko. Po faulu na něj totiž otevřel skóre z penalty Mešanovič. Pak Hubínek připravil gól pro Buchu a krutý poločas pro Příbram završil po pohledné kombinaci s Budínským dělovkou Komličenko. „Naše mladá obrana, která se ligu učí, zápas jednoznačně nezvládla, bylo tam moc chyb a útočníci soupeře měli hodně prostoru,“ povzdechl si Roman Nádvorník. A pokračoval: „Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit dobře, být aktivní a už neinkasovat, ale místo toho jsme dostali rychlý gól a naše hra se už rozsypala. Pak už bylo jenom otázkou, kolik jich dostaneme.“

Hned z kraje druhého poločasu si našel ve vápně volný míč znovu Komličenko a bylo to 4:0 pro domácí. Hodně prostoru na zpracování i zakončení dostal po hodině hry Mešanovič a zkázu Příbrami dokonal dvacet minut před koncem také druhým gólem v zápase Bucha. Ten tentokrát těžil z Mešanovičovy přihrávky. „Našim hráčům narostla křídla a v klidu jsme dobře řešili útočné situace a padly i další góly,“ dodal kouč Weber. Roman Nádvorník pak hledal příčiny vysoké porážky: „Pokud nám vypadne někdo z osy týmu Rezek – Alvir – Zeman, tak máme velký problém ve hře. Honza Rezek hodně chyběl ve středu, kde bylo potřeba zklidnit hru.“ Ale díval se i dopředu: „Máme za sebou tři týmy z pohárů, teď nás čekají zápasy s celky okolo nás a ty budou důležité. Na dnešní zápas musíme rychle zapomenout.“

To Boleslav už ve středu čeká dohrávka v Teplicích: „Jestli to je ideální soupeř? Rozhodně ne. Teplice už nutně potřebují bodovat, navíc nám i něco dluží za vysokou porážku v loňském play-off. Nebude to nic jednoduchého, ale my potřebujeme začít bodovat i venku,“ uzavřel kouč Bolky Jozef Weber.

FK Mladá Boleslav – 1. FK Příbram 6:0 (3:0)

Branky: 10. a 63. Mešanovič, 27. a 73. Bucha, 44. a 51. Komličenko . Rozhodčí: Dubravský. ŽK: Komličenko, Fulnek, Šeda – Dramé, Šimek, Soldát. Diváci: 2822.

Mladá Boleslav: Šeda – Jakub Klíma, Tatajev, Pudil (67. Pech), Fulnek – Bucha, Hubínek, Matějovský (76. Ewerton), Budínský – Mešanović, Komličenko (79. Jiří Klíma).

Příbram: Boháč – Tregler, Kodr, Šimek, Kříž (46. Antwi) – Alvir, Voltr, Soldát, Zeman (46. Dramé), Polidar – Michal Škoda (79. Stuparevič).