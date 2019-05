„V minulosti se nám rozhodující zápasy většinou dařily. Dokážeme se na ně připravit a zvládnout je, ale soupeř taky bude chtít vyhrát. O to zajímavější to bude,“ tuší velikou bitvu plzeňský kouč Pavel Vrba.

Často se o někom říkává „mají to ve svých rukách“. Ovšem tentokrát to platí u obou soupeřů. Kdo chce titul, musí vyhrát nedělní bitvu v Edenu. V případě Slavie by to bylo hodně rázné nakročení na trůn, Plzeň by s náskokem bodu musela ještě tvrdě bojovat.

Oba vedoucí celky ještě čekají například zápasy se Spartou, u které nikdy nevíte…

Domácí prostředí

Když Slavia nastoupila proti Chelsea v Evropské lize, neměla co ztratit, pouze získat. Teď je v jiné situaci a hráči mají v hlavě tlak, který v sezoně ještě nepoznali. „Žádná nervozita není, známe naši sílu, a když koukáme na videa s Plzní, tak věříme, že je doma porazíme,“ uklidňuje slávistický záložník Tomáš Souček.

Právě domácí stadion hraje ve vzájemných zápasech dvou posledních mistrů velikou roli. Již desetkrát v řadě totiž odjížděli hosté s prázdnou. Bude tomu tak i v neděli? „Hladovost a domácí prostředí hrají pro nás,“ míní trenér Jindřich Trpišovský.

Tahle bitva bude zkrátka stát za to.

Jak vidí nedělní šlágr bývalí slávisté?

Tomáš Pešír

„Ještě před čtrnácti dny bych řekl, že Slavia vyhraje, protože měla neskutečný lauf. Má ho pořád, ale tím, že je nově nadstavba, tak Plzeň cítí šanci a najednou je jen na dvou bodech. Myslím, že nedělní zápas je 50 na 50. Ale ještě nerozhodne. Oba týmy musí počítat s tím, že pak ještě mají další těžké soupeře, oba třeba Spartu.“

David Kalivoda

„Držím Slavii palce. Kádr má kvalitnější, ale bude to pro ni psychicky mnohem náročnější, než když měla náskok sedmi bodů. Věřím ovšem, že si s tím poradí a hráči to v hlavě zvládnou. Jediné, co je může porazit, je právě ten psychický tlak. Víte, že máte poslední zápasy a nesmíte prohrát. Jestli Slavia uspěje, titul už jí nikdo nesebere.“

Pavel Kuka

„Při vítězství Slavie už bude o titulu rozhodnuto. Kdyby to bylo naopak, nebo při nerozhodném výsledku, tak to může být hodně zajímavé až do posledního kola. Slavia má náročný program, čeká jí navíc ještě finále domácího poháru. Bude to mít hodně těžké, ale šance získat double je pokaždé velice zajímavá. A má na to jej získat.“

Zdeněk Šenkeřík

„Slávisté mohou mít v hlavách tlak. Plzeň byla po většinu sezony jen jejím doprovodem, slávisté byli na všech frontách suverénní, ale najednou je tu jeden zápas, který to může zlomit na druhou stranu. Komentoval jsem zápas Plzeň Jablonec, a jestli bude hrát Plzeň stejně, nemá v Edenu šanci. Jablonec byl ve všech herních činnostech lepší.“

V Plzni řádili sprostí vandalové

Plzeň Jen dva dny poté, co disciplinární komise odvolala uzavření slávistického kotle, o sobě slávističtí fanoušci dali vědět způsobem, který toto rozhodnutí obrací vzhůru nohama.



Několik z nich totiž vniklo do tréninkového areálu Plzně a pomalovali jej výhružnými nápisy. Navíc na stožáru oběsili figurínu v plzeňském dresu. Případ si hned vzala do parády kriminálka a reakce vedení z Edenu na sebe nenechala dlouho čekat.



„Všichni ti, kteří poničili areál Viktorie Plzeň, jsou jen sprostí vandalové. Je to hnus, který se sportem nemá nic společného. Stydím se,“ uvedl na svém proslulém twitterovém účtu slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Ten slíbil, že veškerou škodu Slavia rivalům ze západu Čech uhradí.



Ano, šlo o čin pár jedinců a ostatní se distancují. Jenže hází to špínu na celý klub, jelikož ten avizuje, že všichni drží při sobě a táhnou za jeden provaz. Na všechny fanoušky pak tím pádem padá kolektivní vina.