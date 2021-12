Argumentaci odpůrců VAR v neděli posílilo dění na trávníku v Uherském Hradišti. Rozhodčí Ondřej Pechanec (velitel na hřišti) a Jan Machálek (dozor u videa) se ve šlágru kola proti Plzni podepsali pod odvolání hned dvou gólů domácího Slovácka. Hlavně v prvním případě to vyvolalo obří vášně. Ruku Michala Kohúta totiž kromě sudích neviděl snad nikdo…

Jasný přestupek?

„Vůbec jsem se balonu nedotkl, ani náhodou. Říkal jsem to rozhodčímu, tvrdil, že viděl ruku na videu. My jsme se na to dívali v kabině, a tu ruku tam prostě vidět nejde. Za mě nepochopitelně odvolaná branka,“ vrtěl hlavou Kohút, po jehož přihrávce dal (neuznaný) gól Havlík. O druhou branku Slovácko přišlo vinou ofsajdu.

VAR sebral Slovácku dva góly. Nemám z toho dobrý pocit, říká trenér Svědík

Jenže šéf komise rozhodčích Radek Příhoda má jasno: oba góly neměly platit. V prvním případě měl Kohút hrát rukou. „Ruka nebyla v přirozené poloze u těla, šlo o přestupek. Pokud by takto zahrál bránící hráč ve vlastním pokutovém území, byl za to nařízen pokutový kop,“ uvedl Příhoda.

Zmatek v pravidlech

Diváci měli většinově odlišný názor. „První branka byla regulérní a druhou bych taky uznal. Centimetrový ofsajd bych vůbec neřešil,“ hodnotil sporné situace bývalý ligový fotbalista Ferenc Róth, který hrával na Slovácku i v Plzni.

Jeho pohled se dá chápat, ale pravidla neřeší, zda je ofsajd centimetrový, nebo metrový – jde zkrátka o porušení pravidel. „Správné rozhodnutí na základě VAR,“ chválil Příhoda.

Proti Plzni jsme si zasloužili tři body. Nemáme nic, smutní Kohút. Hrál rukou?

Oba trenéři se po zápase, který skončil výhrou Plzně 2:1, shodli na jedné věci: rozvažování nad spornými situacemi u videa trvá příliš dlouho. „Není to příjemné pro nikoho. Chápu, že byli domácí naštvaní. VAR teď sice rozhodl v náš prospěch, ale je to všechno hrozně zdlouhavé,“ prohlásil kouč hostů Michal Bílek.

Ten upozornil i na další problém: ani sami aktéři zápasu, o fanoušcích nemluvě, nemají zrovna jasno v tom, jak přesně se dnes vykládají různá pravidla, například o hře rukou. Rozhodčí pak něco dlouze kontroluje u monitoru a hráči netuší, co se vlastně děje.

Maďar Róth sledoval třaskavou bitvu z chalupy na Šumavě. Došlo pivo, smál se

„Je pravda, že se v tom velmi špatně orientujeme. Nejde jen o ruce, ale i o postavení mimo hru. Nevím, moc tomu nerozumím,“ posteskl si Bílek.