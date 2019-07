/FOTOGALERIE/ Luxusní výsledek uhráli opavští fotbalisté na jihu Čech. Domácí Dynamo díky brance Václava Jurečky porazili 1:0. Slezané se proti nováčkovi prezentovali výbornou defenzivou, když ho do žádné velké šance nepustili. Tedy kromě střely Kladrubského, a v závěru Táborského, které zlikvidoval brankář Fendrich.

Trenér Opavy Ivan Kopecký nasadil do hry dva ze čtyř nováčků, a to Mondeka s Dedičem. Opavští začali sympaticky, balon drželi více na svých kopačkách a snažili se narušovat soupeřovu rozehrávku. V jednom případě se dostal ke střele Jursa, avšak branku netrefil. O pár okamžiků později šel do souboje Žídek s Mršičem. Domácí záložník se ochotně skácel k zemi a sudí Ginzel nařídil přísnou standardku.