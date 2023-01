Debutant mezi veterány. Krásně jsme se vypotili, usmíval se Koller

Proto nyní míří Holcovy kroky do Lechu Poznaň, kde bude ze Sparty hostovat. Nejde přitom do úplně neznámého prostředí. Když se po příchodu na Letnou neprosadil do sestavy, odešel po půlroce do polského Rakówa Czestochowa. S týmem tehdy vybojoval polský pohár a v ligové soutěži skončil na druhém místě. Teď by měl pomoci úřadujícímu šampionovi Lechu Poznaň, který je po podzimu až šestý.

Spolu s Holcem opouští Spartu i brzy čtyřiadvacetiletý záložník Jan Fortelný, který stráví jaro v olomoucké Sigmě.

Trio reprezentantů

Sparta naopak svoje řady rozšířila o hráče ze zahraničí a opět tvoří hodně národnostně bohatý kádr. Jako první přišel na Letnou z norského Lilleströmu finský reprezentační záložník Kaan Kairinen. „Dobře se zapojuje do kombinace a rozehrávky, je poctivý směrem do defenzivy. Kvalitně zahrává standardní situace a správně reaguje po ztrátě a zisku míče,“ ohodnotil třiadvacetiletého Fina sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Tomu se povedlo dotáhnout i příchod albánského reprezentanta Qazima Laciho. Šestadvacetiletý záložník přichází do Prahy z francouzského Ajaccia. S ním loni vybojoval postup do Ligue 1, nejvyšší francouzskou soutěž si ale vyzkoušel jen v devíti zápasech.

„Reprezentant své země, který je zvyklý na fyzicky náročné zápasy ze dvou nejvyšších francouzských soutěží. Je technicky vybavený, dokáže měnit tempo hry, zrychlovat ji a i z hloubky pole se dostat do soupeřova vápna. Dobře dostupuje a má vítěznou mentalitu,“ vysvětlil Laciho příchod Rosický.

Zatím poslední sparťanskou posilou v zimním období se stal obránce Dimitrij Kamenovič. Dvaadvacetiletý Srb přestoupil v létě 2021 do italského Lazia, ve kterém se ale nedokázal prosadit, a za jednu a půl sezony odehrál v nejvyšší italské soutěži jen 44 minut. Většího vytížení se dočkal alespoň v srbské jednadvacítce.

Mladý obránce nyní doufá, že větší herní čas dostane i ve Spartě. „Fyzické dispozice, variace přihrávek, důraz a síla ve vzduchu. To jsou atributy, které Dimitrije zdobí a díky kterým rozšiřuje naše obranné řady. Je stále mladý, a má tak velký potenciál se zlepšovat a rozvíjet,“ uvedl ke Kamenovičově angažování Rosický.

Ve Spartě tak pod trenérem Brianem Priskem znovu vzniká silně mezinárodní tým. Jednou už Letenským podobná volba nevyšla. Jak bude nově složené mužstvo šlapat tentokrát?