S nasazením Šašinky domácí nepočítali. Dokonce sám hráč měl za to, že hrát nebude. Důvod? Jednoduchý. Dohoda mezi kluby byla taková, že Šašinka ve vzájemném zápase do hry naskočit nemůže. Pokud ano, bude muset Slovácko platit. A ne málo.

To se rozhodlo i přes pokutu blížící se částce 200 tisíc korun Šašinku nasadit. Investice se klubu z Uherského Hradiště nevyplatila. Baník totiž soupeře se Šašinkou na trávníku téměř do ničeho nepustil a po dobrém výkonu zvítězil zaslouženě 3:0.

„Od pondělka jsem se připravoval, že nebudu hrát. Nakonec mi ale trenér sdělil, že nastoupím,“ vykládal Ondřej Šašinka. „Měl jsem husí kůži. Byl jsem nesvůj. Pak jsem si ale uvědomil, že aspoň nevypadnu z herního režimu,“ pokračoval Šašinka.

„Začali jsme dobře, ale když jsme dostali první gól, tak jsme byli jako opaření. Ta úvodní branka nás úplně srazila. O půli jsme si říkali, že stav 0:2 není tak hrozivý, jenže jsme hned dostali třetí gól a Baník si to už zkušeně pohlídal,“ dodal Ondřej Šašinka.

Baník to přitom neměl na začátku jednoduché. Prvních dvacet minut se museli hráči obejít bez tradiční podpory kotle, který tichem protestoval proti trestu disciplinární komise za zákaz výjezdu teď do Jablonce, příště na Spartu a pokutě 150 tisíc korun.

Zkušený gólman Jan Laštůvka, který se po zranění z letní přípravy poprvé v nové sezoně postavil mezi tyče a připsal si čisté konto, nic podobného nepamatuje. „Bylo to nezvyklé, u nás fanoušci vždycky fandí. Bylo to s prominutím na hovno,“ přiznal Laštůvka.

„Tohle jsem fakt nikdy nezažil. Fotbal se hraje pro fanoušky a my máme zakázaný výjezd. Nevím, komu to prospěje. Nevidím důvod, že když je pyrotechnika jen v sektoru a nikam se nehází, tak nevím, proč by měla být zakázaná,“ uzavřel Jan Laštůvka.