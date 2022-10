Martin Zbončák za Lužánkami v dresu legend Zbrojovky Brno.Zdroj: Deník / Michal Hrabal

MARTIN ZBONČÁK

Třinecký rodák Martin Zbončák přišel do Brna po vojně ve Znojmě a v klubu vydržel necelých sedm sezon. Do první ligy naskočil už za trenéra Petra Uličného v sezoně 1995/1996, kdy stihl odehrát devět zápasů. Postupně se stal stabilním článkem týmu, nastupoval také v Poháru UEFA. V roce 2001 místo do Drnovic zamířil do Liberce, s nímž vybojoval mistrovský titul. Následovalo angažmá v pražské Spartě, odkud měl namířeno do Dynama Moskva, jenže když klub vyhodil Jaroslava Hřebíka, pakovali se i čeští fotbalisté. V srpnu 2004 získala Zbončáka pražská Slavie, po roce a půl zamířil do tehdy prvoligového Mostu, následovalo krátké angažmá v řeckém Iraklisu Soluň a přesun do Hradce Králové. Prvoligovou kariéru zakončil ve střížkovské Bohemce šesti zápasy na podzim 2008.

