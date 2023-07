Přesto, že mistrovská sezona začíná až za pár dnů, fanoušci fotbalové Slavie měli veliký den už tuto neděli. Na programu byla nejen generálka s Dynamem Drážďany, ale hlavně speciální program, jehož zlatým hřebem bylo odhalení nových dresů. To se povedlo na jedničku, na hřišti to pak byly jedničky dvě, jelikož zápas skončil 1:1.

Slávisté zažili bouřlivou generálku s Drážďany | Foto: CPA

Kouč Pražanů Jindřich Trpišovského po utkání uvedl, že klub neplánují přivést do začátku nové sezony žádné další posily. Český vicemistr má naopak v plánu kádr zúžit, na odchodu jsou zatím minimálně dva hráči. „Konkrétní hráči mají informace, nyní se vedou jednání. Během příštího týdne někteří odejdou, vždy je to ale o domluvě klubu a hráčů. Dva fotbalisté už vědí, že jim umožníme působit jinde, jasno ale bude až v příštím týdnu.“

Sedmačtyřicetiletý kouč v přípravě proti Drážďanům nenasadil do základní sestavy žádnou z letních posil. Pražané přivedli útočníky Mojmíra Chytila s Muhamedem Tijanim, záložníka Conrada Wallema a obránce Sheriffa Sinyana. Poslední dva jmenovaní ale mají zdravotní problém.

OBRAZEM: Zpátky v milovaném dresu. Za Slavii nastoupili Souček s Coufalem

Že bude o tento zápas spojený s programem velký zájem, bylo jasné dopředu. Výsledná návštěva 16800 diváků ovšem předčila veškerá očekávání! Veliký podíl na tom měli i příznivci třetiligového německého týmu. Ti dopředu avizovali, že pro ně je toto utkání jako evropský pohár a do Edenu jich dorazilo veliké množství, zabrali celou jednu tribunu za brankou.

„Myslím, že to byl dobrý zápas. Skvělý zážitek pro nás i pro lidi, kteří dnes přišli. Naši fanoušci byli skvělí, také musím pochválit i hosty. Bylo to opravdu skvělé. Měli jsme dobrého soupeře, určitě nás prověřil. My jsme také ukázali nějaké naše kvality a důležité budou výsledky v lize,“ řekl střelec gólu Ivan Schranz.

Góly padly až v závěru

Dlouhých 88 minut se hrálo bez gólů, ale diváci se rozhodně nenudili. Oba celky předváděly zajímavý fotbal a k vidění byla řada povedených útočných akcí.

„Byla to super generálka. Těžký zápas před skvělým publikem. Obě strany fandily naplno, opravdu úžasná kulisa. Jsem spokojený, hodně dobrá prověrka. Musím uznat, že mě Drážďany trošku překvapily, hrály hodně dobře. Německo je na vyšší úrovni, myslím, že by u nás klidně mohly hrát první ligu,“ řekl po utkání záložník David Pech.

Dres jako pyžamo? Slavia je k smíchu. Fanoušci se baví, Tvrdík se zlobí na Pumu

V první půli byl na jedné straně nejblíže gólu Jurečka, na druhé straně Meissner. Po změně stran měl gól na kopačce Holeš, ale jeho střelu obránci srazili. V 63. minutě pak domácí trenér Trpišovský stáhl hráče ze hřiště a na trávník poslal kompletně novou jedenáctku v nových mentolových dresech. Kvůli nim Slavia čelila kritice, neboť je společnost Puma začala prodávat s předstihem už na konci června.

„Moc se mi líbí, momentálně mi jde ke kopačkám. Je pěkný, a hlavně ať je vítězný a ať přinese co nejvíce bodů. To bych si přál,“ svěřil se Schranz.

Diváci se dočkali gólů až v samém závěru. Nejprve v 88. minutě otevřel skóre Schäffler, když překonal Mandouse hlavou, o minutu později ovšem bylo srovnáno, když se šikovně uvolnil Schranz a skóroval.

Slavia - Drážďany 1:1 (0:0)



Branky: 89. Schranz - 88. Schäffler. Diváků: 16800.



Slavia: Kolář (46. Mandous) – Kačaraba, Ogbu, Holeš – Douděra, Pech, Oscar, Jurásek – van Buren, Jurečka, Lingr. Od 63. minuty: Mandous – Vlček, Ousou, Bořil – Tomič, Zafeiris, Provod, Schranz – Tijani, Chytil, Masopust.



Drážďany: Drljača (46. Broll) – Kammerknecht, Ehlers (79. E. Lehmann), Meier, Lewald – Hauptmann, Will (79. Schäffler) – Meissner (79. Menzel), Borkowski (61. Oehmichen), Zimmerschied (79. Zeil) – Kutschke (61. Vlachodimos).