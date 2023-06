První společný trénink fotbalistů Viktorie Plzeň měl sice začít v posilovně Doosan Areny, ale vzhledem k přijatelnému počasí ho nový kouč Miroslav Koubek přesunul do tréninkového areálu v Luční ulici.

První trénink plzeňské Viktorie v přípravě na sezonu 23/24 | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Jednotlivé cviky tady jeho svěřenci absolvovali přímo na travnaté ploše. Ani ne po hodince už se pak poprvé v letošním létě polaskali s míčem.

„Pan Koubek je náročný kouč, potkali jsme se, když byl asistentem u nároďáku. Přišel z týmu vymačkat co nejvíc, tak to vnímáme i my hráči a věříme, že společnými silami dokážeme udělat nějaké úspěchy,“ prohlásil po prvním tréninku záložník jan Sýkora, který závěr jara promarodil. Teď už se zdá být fit.„Musím to zaťukat, nic mě nebolí, nic mi nevadí. Jsem rád, že jsem v přípravě hned od začátku. Doufám, že to tak vydrží i dál,“ doplnil levonohý fotbalista.

Byl jedním ze 27 hráčů, kteří se proháněli v Luční ulici, včetně pěti gólmanů. A to ještě chyběl zkušený stoper Luděk Pernica, jenž se zotavuje po operaci kolena, a zraněný je i senegalský záložník Modou N'Diaye.

Jinak měli noví trenéři až na trojici reprezentantů (Šulc, Hranáč, Jirka) k dispozici kompletní hráčský kádr. V plzeňských barvách už se na trávníku proháněl i 34letý záložník Ibrahim Traoré, jehož příchod z pražské Slavie se finalizuje.

„Je to v dobré intenzitě?“ ptal se v průběhu úterního dopoledne trenér Koubek mladého záložníka Pavla Buchy. Ten však jen pokrčil rameny. „To poznáme podle hodinek,“ odvětil za něho asistent Jan Trousil, který měl velkou část prvního tréninku na povel.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Začneme zvolna, ale pak bude minuta v maximální intenzitě,“ nabádal poté svoje nové svěřence při jednom ze cvičení bývalý kouč Vyškova. Odtud má bohaté zkušenosti s africkými hráči a znalost angličtiny, které teď může využít i v Plzni. Několikrát už v Luční ulici zazněla hned v úterý.

Nad vším ale bděl hlavní kouč Miroslav Koubek, který přecházel mezi jednotlivými skupinami. Hráči tak byli i pod jeho dozorem. Hned při úvodním proslovu dal navíc všem jasně najevo, že nestrpí žádné lajdáctví.