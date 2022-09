Dočasný kouč Pardubic Němeček nastolil vykání. Musí být vzájemný respekt, říká

K tomu se přidaly zmatky v defenzivě Zbrojovky, která v rozmezí 19. a 36. minuty obdržela tři branky. „Hráli jsme vyrovnané pasáže ještě ve stejném počtu, ale je to o individuálních kvalitách hráčů, jak dokáží situace zvládnout v šestnáctkách, kde se rozhodují zápasy. Jednoznačně jsme v naší obranné činnosti nepůsobili moc dobře. Před prvním gólem si necháme vrátit přetažený centr před bránu. V další situaci soupeř odcentruje a v malém pokutovém území je nehlídaný hráč. Před třetí brankou místo přerušení hry na půlce hosté zakončí akci naším vlastním gólem,“ pojmenoval chyby Dostálek.

Zbrojovka se neprosadila ani v deseti po vyloučení Aihama Ousoua, místo toho zvýšil v 75. minutě Christ Tiéhi.

Přehmat rozhodčích. Slávista Ousou dostal červenou kartu v Brně nesprávně

Sešívaní si pečlivě pohlídali největší domácí zbraně: tvůrce hry Michala Ševčíka a útočníka Jakuba Řezníčka. „Připravovali jsme se na ně. Věděli jsme, že Ševčík je pro Brno v předfinální fázi hodně důležitý, ale Kuba Hromada s Christem si ho dobře pohlídali. Dá se říct, že se dostal k balonu na půlce půlky Zbrojovky, odkud takové nebezpečí nehrozilo. Byl dobře pokrytý. O Kubu se postarali stopeři taky fantasticky, do ničeho ho nepustili. Pro nás je hrozně důležité, že jsme nedostali gól,“ usmíval se slávistický kapitán Stanislav Tecl.

Stal se hlavním strůjcem pražského vítězství a jeho úvodní trefa byla už jedenáctá do sítě Zbrojovky v nejvyšší soutěži. „Jestli to je pravda, tak jsem rád, že je Brno zpátky v lize,“ culil se Tecl.

Výjimečný hráč

Přestože se domácí šikula Ševčík proti svým strážcům neprosadil, pražská Slavia jej dlouhodobě sleduje.

„Koukáme na něj dva roky. Je to výjimečný hráč, co se týče fotbalových dovedností, jeho přihrávky za obranu jsou lahůdka. Jako každý mladý hráč má nějaké chyby a musí mít vývoj, zatím není komplexní a ví to sám. Na druhou stranu českých hráčů do ofenzivy s dovednostmi, které má, je strašně málo. Dlouhou jsem neviděl tak technicky vybaveného hráče. I proto hrál Kuba Hromada právě na Ševčíka. To, že jsme reagovali hráčem přímo na něj, ukazuje na jeho kvalitu. Má geniální hru s věcmi, které se vidí jednou za deset let, ale i spoustu věcí, na kterých musí pracovat,“ ohodnotil brněnského záložníka kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Zbrojovka sice poprvé prohrála, ale v tabulce drží osmou pozici a má k dobru dohrávku s Plzní. A už ve středu od půl šesté večer nastoupí na hřišti jedenáctého Baníku Ostrava. „Musíme na Slavii rychle zapomenout, na Baníku podat dobrý výkon a zase chytit vítěznou vlnu,“ burcoval brněnský stoper Lukáš Endl.

Roste Slavii další africký klenot? V Edenu je chvíli, teď nasázel čtyři góly

Podobný proslov měl k hráčům hned po utkání i kouč. „Snažíme se působit pozitivně, v kabině jsme hráčům řekli, že není nic staršího než dnešní utkání a házíme ho za hlavu. Prohrát se může, ale pro nás je výsledek krutý. Na druhou stranu ve středu máme další zápas, hráče potřebujeme nachystat hlavně psychicky a vybrat jedenáctku, která se popere o dobrý výsledek,“ upozornil Dostálek.

Ve vloženém kole dá příležitost fotbalistům, kteří dosud naskakovali méně. „Teď nás čekají tři zápasy za osm dní a hráčům jsme řekli, že budeme rotovat sestavou. Máme deset kvalitních náhradníků, někteří se teď nedostali vůbec do hry. Máme dva dny na to, abychom vymysleli sestavu a taktiku, ať utkání zvládneme líp,“ podotkl brněnský trenér.

Zbrojovka chce výkonem v Ostravě zase přilákat plné ochozy na nedělní duel s Bohemians 1905. „Fanoušci byli na zápase se Slavií super, jsme hlavně rádi, že přišli. Mrzí nás, že jsme nedokázali dát gól a dopadlo to takhle, chtěli jsme jim to aspoň trochu vrátit. Děkujeme jim a doufám, že příště to dopadne lépe,“ přál si Endl.