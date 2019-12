O konci trenéra Vrby dnes informovaly servery Sport.cz a iSport.cz, kterým to sdělil zdroj blízký vedení Viktorie.

"Soustředíme se jen a pouze na poslední utkání tohoto roku s Teplicemi, které je pro nás velmi důležité. Ostatní spekulace tedy nyní komentovat nebudeme," řekl ČTK tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Plzeň je údajně už domluvena s aktuálním trenérem slovenské reprezentace do 21 let Adriánem Guľou. Čtyřiačtyřicetiletý kouč na klubové úrovni dříve vedl Trenčín a Žilinu a v minulosti o něj podle médií stála například i pražská Sparta.

Nové angažmá má podle serveru Sport.cz i Vrba, zamířit by měl do zahraničí. „Trenér Vrba dostal několik finančně zajímavých nabídek, dal však přednost sportovní stránce. Klub, do kterého míří, má velké ambice," citoval server blíže neurčený zdroj.

Čtrnáctibodová ztráta na Slavii

Šestapadesátiletý Vrba znovu převzal plzeňský tým v květnu 2017 po třech a půl letech, během nichž působil u české reprezentace a krátce v ruské Machačkale. Hned ve své premiérové sezoně po návratu dovedl Západočechy k domácímu titulu, který znamenal přímý postup do skupiny Ligy mistrů. V ní Viktoria i potřetí pod Vrbou obsadila třetí příčku a postoupila do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

V minulém ročníku nejvyšší soutěže Plzeň po nadstavbě skončila druhá o pět bodů za Slavií. Stejně jsou na tom oba rivalové i v aktuální sezoně, suverénní Pražané ale mají na Vrbův tým v tabulce už čtrnáctibodový náskok. Přitom Viktoria na podzim na rozdíl od Slavie nehrála evropské poháry, protože vypadla v předkole LM s Olympiakosem Pireus a neuspěla ani v kvalifikaci EL proti Antverpám.