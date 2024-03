Nedělní šlágr 24. kola FORTUNA:LIGY skončil nečekaným debaklem vedoucí Sparty Praha, která navíc dohrávala bez vyloučeného kapitána Krejčího. Vyprodaná Doosan Arena bouřila nadšením, plzeňská Viktoria porazila lídra tabulky a obhájce titulu jasně 4:0.

Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili pražskou Spartu 4:0. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Oba týmy měly v nohách náročné čtvrteční utkání v evropských pohárech a tak trenéři obou celků udělali oproti čtvrtečním pohárovým zápasům několik změn v základních jedenáctkách, do sestav promlouvala únava, zranění i karty. Více se trefil domácí kouč Miroslav Koubek.

Ale v úvodu byla lepší Sparta, jako první se hnal do šance po spolupráci s Olatunjim hostující Haraslín, ale váhal a plzeňská defenziva uklidila míč na roh. Viktoriáni dlouho hrozili především po dlouhých autech, až po půlhodině hry se prokombinovali do šestnáctky hostů, Kalvach se zbavil svého strážce a posunul na Chorého, ale tomu zakončení nesedlo.

Podívejte se, jak se fandilo fotbalistům Viktorie Plzeň ve švýcarské Ženevě

Plzeň začínala mít navrch, ve 35. minutě to po faulu na Šulce zkusil Kalvach z těžkého úhlu přímo na branku, Vindahl musel vyrážet. Pět minut na to pláchl sparťanské obraně Šulc, obešel i gólmana, ale zakončoval z těžkého úhlu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

V závěru první půle ale byli domácí přece jen za zvýšenou aktivitu odměněni. Panák odkopl míč jen k Červovi, ten za šestnáctkou natáhl ke střele, Vindahl opět vyrážel a dlouhán Chorý se natlačil před Panáka a nadvakrát dostal míč do sítě – 1:0. Plzeňská Doosan Arena vybuchla nadšením, zato sparťanům tekly nervy, kapitán Krejčí sestřelil Červa a po trestném kopu Kalvacha mohlo být ještě veseleji, jenže míč jen proplachtil vápnem mimo tyče.

Druhé dějství začalo pro Spartu šokem, po rohu Kalvacha se odrazil míč k Souarému, který číhal za šestnáctkou. Francouzský záložník se levačkou opřel do míče a nešťastník Panák jeho ránu tečoval pod břevno, Vindahl tentokrát neměl šanci – 2:0. Viktoriánů bylo rázem plné hřiště, sparťané nestíhali, a když v 52. minutě přejel Krejčí útočníka Chorého, musel po druhé žluté kartě předčasně pod sprchy, což hodně nelibě nesl. Aspoň pak neviděl, jak v 62. minutě Červ přetlačil střídajícího Mejdra, poslal míč do vápna, Chorý ho pustil mezi nohama a Šulc potvrdil, že je nejlepším ligovým kanonýrem právem – 3:0.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Z plzeňského kotle se rázem ozvalo: „Viktorká, dejte jim bůra.“ Otřesená Sparta v deseti na zvrat neměla, naopak v 70. minutě si mávl Chorý na Souarého unikajícího po levé straně a jeho centr poslal nezadržitelně hlavou do sítě – 4:0. Když pak třináct minut před koncem dlouhán v dresu Viktorie střídal, doprovázel ho do kabin hromový potlesk. A co teprve pak, když šel ze hřiště jeho parťák Šulc…

Plzeňští fotbalisté i jejich fanoušci se ideálně naladili na čtvrteční odvetu osmifinále Evropské konferenční ligy se švýcarským Servette Ženeva. I v ní po bezbrankové remíze venku k historickému postupu potřebují zvítězit. Výkop již teď velice očekávaného utkání je na programu v 18.45 hodin.

Viktoria Plzeň – Sparta Praha 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 45. a 70. Chorý, 49. Souaré, 62. Šulc. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Podaný. ŽK: Cadu, Dweh, Šulc, Souaré – Sadílek, Krejčí, Mejdr, Kairinen. ČK: Krejčí (52., Sparta). Diváků: 11611. Viktoria: Jedlička – Jemelka, Hranáč, Dweh – Souaré, Kalvach (77. Traoré), Červ (88. Hejda), Valenta, Cadu (64. Kopic) – Šulc (88. Kliment) – Chorý (77. M. Vydra). Sparta: Vindahl – Krejčí, Panák, Vitík – Karabec (57. Kuchta), Laçi, Ryneš, Sadílek (72. P. Vydra), Wiesner (57. Mejdr), Haraslín (57. Birmančević) – Olatunji (57. Kairinen).

Bylo to náročné utkání, hodně o běhání, prohlásil Červ v Ženevě