V parném sobotním dopoledni se postupně mezi střelce zapsali Pernica, Beauguel, Krmenčík, Petržela a z penalty Kayamba, za hosty byl dvakrát úspěšný Došlý.

Plzeňská Viktoria poprvé představila publiku letní posily Lukáše Kalvacha, Adama Hlouška i Ondreje Mihálik, poprvé po loňském zranění kolena hrál také kanonýr Michael Krmenčík.

Domažlice nastoupily k zápasu jen pár dnů poté, co ukončily svoje účinkování v ČFL. A v jejich dresu se poněkud nečekaně objevil Egon Vůch a také René Kropáček, který skončil v Hradci Králové. A byl to právě vytáhlý útočník, kdo zahrozil jako první, v páté minutě hlavičkoval do tyče.

Za další tři minuty ale udeřilo na druhé straně, centr Kovaříka uklidil do sítě Pernica. Krátce nato střílel Havel nad bránu a Sváčka zase prověřil Došlý. Druhý gól přidali viktoriáni v 19. minutě, když Beauguel uklidil do sítě centr Mihálika. I třetí plzeňský gól padl po akci tohoto hráče, tentokrát se prosadil Krmenčík.

Na straně Domažlic byl aktivní především Došlý, ale ani v jedné ze dvou šancí na gólmana Sváčka nevyzrál, ten pak vychytal i šanci Kropáčka.

Vyměněná jedenáctka

Do druhého poločasu poslal trenér Pavel Vrba téměř celou novou jedenáctku, zůstali jen stopeři Hejda s Pernicou. Brzy po přestávce zvýšil ranou zpoza vápna Petržela na 4:0. V 71. minutě se konečně dočkal i hostující Došlý, který se prosadil v závěru ještě jednou technickou střelou z dálky. Mezitím proměnil Kayamba penaltu po faulu na Čermáka.

Po porážce 2:5 tak mohli být spokojeni i hosté z Domažlic. „Já jsem hlavně rád za ty dva vstřelené góly. Po středečním zápase už nám ve druhé půli malinko docházely síly, ale zahrát si s Viktorkou je vždycky velká motivace,“ říkal po zápase domažlický kouč Pavel Vaigl.

„Příprava je letos kratší, ani ta vedra tomu nepomůžou, ale musíme se s tím vypořádat. Posily se musí zapracovat do kádru a zvykat si. Ale jsou to talentovaní hráči a my věříme, že nám pomůžou,“ doplnil Vrbův asistent Zdeněk Bečka a uznal, že Domažlice byly houževnatým soupeřem.

Viktoria Plzeň – Jiskra Domažlice 5:2 (3:0)

Branky: 8. Pernica, 19. Beauguel, 25. Krmenčík, 48. Petržela, 75. Kayamba (pen.) – 71. Došlý, 77. Došlý, Rozhodčí: Štrincl – Janoch, Volf. Diváci: 450. Plzeň - 1. pol.: Sváček – Havel, Hejda, Pernica, Hloušek – Mihálik, Hořava, Kalvach, Kovařík – Krmenčík, Beauguel. 2. pol.: Šiman – Řezník, Hejda, Pernica (62. Hloušek), Limberský – Štursa, Čermák, Pačinda, Petržela – Kayamba – Chorý.

Domažlice: Švihořík (46. Brych) – Kadar, Čihák, Hranáč (53. Provod), Mlynařík (46. Rychnovský) – Došlý, Matas (81. Šmejkal), Teršl (46. Černý), Vůch (53. Arzberger) – Kropáček (81. Vůch), Dvořák.