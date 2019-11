Viktoriáni od 10. minuty prohrávali po brance Baluty, ale ve 22. minutě Procházka vyrovnal. A když byl po půlhodině hry po druhé žluté kartě vyloučen autor liberecké branky, přidala Viktoria tři góly. Ještě do přestávky otočil vývoj skóre Hořava, po změně stran přidal uklidňující gól kanonýr Krmenčík a konečnou podobu výsledku určil v závěru Hloušek.

„My jsme teď měli pasáž čtyř zápasů, kdy se nám nedařilo. Byli jsme pod tlakem, takže jsme tohle vítězství potřebovali,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba do televizních kamer.

„Byla tam jasná situace během jedné minuty, kdy měl jít ven Hubník a místo toho byl pak vyloučen Baluta. To pro nás bylo nefér. V deseti jsme to měli v Plzni těžké, zaskočila nás branka na 2:1 ještě do půle,“ říkal na tiskové konferenci jeho liberecký protějšek Pavel Hoftych.

Viktoriáni v neděli nastoupili bez zraněných Čermáka s Kopicem a distancovaného Brabce, kterého zastoupil ve stoperské dvojici i v pozici kapitána Hubník. A do svého soupeře se pustili zostra.

Hned ve druhé minutě poslal Hořava nádhernou kolmicí do brejku Krmenčíka, jenže ten gólmana Nguyena nepropálil. Vzápětí chtěli domácí po pádu Řezníka penaltu, ale ta se ani po konzultaci s VAR nepískala. V sedmé minutě skočil hostující Oscar do rány Limberského a byl z toho trestný kop z nadějné pozice, Kalvach trefil jen zeď.

A po deseti minutách ještě víc zmrazil už tak prokřehlé fanoušky Viktorie rumunský internacionál Baluta, jenž v Liberci hostuje ze Slavie. I on otřel svůj trestný kop o zeď, míč však skončil po teči Kayamby v síti – 0:1. Potom chvilku trvalo, než se viktoriáni nadechli k dalšímu náporu, Řezník hlavičkoval po pěkné akci Limberského v záklonu nad. Ale ve 22. minutě už bylo srovnáno, k trestnému kopu po faulu na Hořavu se na hranici šestnáctky postavil Procházka a i on s pomocí teče skóroval – 1:1.

Po půlhodině hry dal o sobě opět vědět Baluta, když dostal v rychlém sledu dvě žluté karty a musel předčasně pod sprchy. Nejprve za protesty, když chtěl červenou kartu pro Hubníka, a když pak sestřelil unikajícího Kayambu, viděl ji sám.

Závěr první půle pak byl hodně nervózní. Hejda v jejím závěru hlavičkoval nepřesně. To Hořava byl chvilku nato úspěšnější, nemusel ani vyskočit, aby hlavou otočil skóre na 2:1.

Po změně stran jako první paradoxně zahrozili oslabení hosté, stoper Kačaraba pálil nad. A tak se po narážečce s Hlouškem na druhé straně prosadil rychlou ranou k přední tyči kanonýr Krmenčík – 3:1. A pak předvedl originální gólovou oslavu, od Limberského dostal naoko pěstí a lehl k zemi. Zřejmě v narážce na Véghův knockaut Vémoly ve sledovaném zápase MMA.

Kuriózní gól pak mohl přidat Hloušek, kterého při odkopu na hraně vápna nastřelil gólman Nguyen, ale míč skončil těsně vedle tyče. V 63. minutě střílel Hořava slabě, stejně tak nemohl na druhé straně Hrušku ohrozit pokus Potočného šest minut poté. A když si o minutu později navedl v šestnáctce míč na levačku Řezník a vysoko přestřelil, v hledišti to jen zahučelo. A mohl přijít trest na druhé straně, Hybšova přihrávka před brankou nikoho ze spoluhráčů nenašla a šanci nepřinesla ani série rohů. Musa pak čtvrthodiny před koncem střílel vedle.

V 79. minutě chyboval střídající Janošek, ale gólman Hruška samostatný nájezd Mary vychytal, tři minuty na to střílel domácí Procházka vedle. A tak pojistku přidal až v samotném závěru Hloušek – 4:1.