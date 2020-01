Jeho svěřenci v sobotu dopoledne na stadionu v Luční ulici zdolali druholigové Ústí nad Labem 4:1. Pro druhý celek FORTUNA:LIGY to byl první přátelský zápas zimní přípravy.

Kromě brankáře Sváčka poslal trenér Viktorie v každém poločase na hřiště rozdílné dvě desítky hráčů. „Kubovi Brabcovi a Míšovi Krmenčíkovi jsem dal zápasové volno, protože jsem chtěl vidět ostatní hráče v zátěži. Tomáš Hořava a Dominik Janošek nenastoupili kvůli zdravotním problémům,“ vysvětlil Adrián Guľa zápasovou absenci některých fotbalistů.

V prvním poločase Viktoria střílela góly až v poslední čtvrthodině hry. Skórovali Čermák, Kayamba a Mihálik. Ve druhé půli hosté snížili na 1:3, ale konečnou podobu výsledku dala dvě minuty před koncem utkání nová posila Plzně Alvir – 4:1.

„Výhra je jedna věc, ale v přípravě je důležitá výkonnost mužstva. Zpočátku bylo tempo zápasu pomalé, ale ve druhé polovině prvního poločasu jsme předvedli velmi zajímavé momenty ve hře. Ve druhé půli jsme ztratili jistotu, přesnost, nebylo to podle představ a ukázalo se, že ještě potřebujeme hodně pracovat na tom, aby to bylo takové, jak umí kluci hrát,“ zhodnotil úvodní přípravný duel kouč Viktorie Guľa.

Zvolil rozestavení 4-3-3. „Ověřil jsem si, že takhle můžeme hrát i v dalších zápasech. Uvidíme, jak si to, hlavně středovým hráčům, sedne. Jestli to hrát na dvě šestky nebo osmičky a jednu desítku. Nebo to hrát v tomto ofenzivnějším postavením,“ vysvětlil plzeňský lodivod.

Zatímco v první půli Viktoria přehrávala Ústí, po přestávce měli více ze hry hosté. „Trošku mě překvapil rozdíl mezi našimi dvěma partami, protože po deseti dnech přípravy máte nějaké očekávání. Je to ale přirozené, protože kluci se chtěli ukázat. Nedrželi si svoje pozice. Příčinu bych viděl v přehnané snaze,“ tvrdil Guľa.

Pochválil ofenzivní trojici Čermák, Kayamba a Mihálik, která hrála první poločas.

Trenéra potěšilo, že obě skupiny hrály naplno. „Snažily se hrát aktivně, dobře to odpracovaly. I když soupeř podal velmi sympatický výkon, tak se hráči koncentrovali na sebe,“ dodal Guľa.

Premiéru v A-týmu si odbyl osmnáctiletý stoper Šimon Gabriel. „Svoji roli zvládl. Pomohl mu zkušený Luděk Pernica. Gába hrál přes nohu, ale zvládl to slušně. Pišta Mihálik také ukázal zajímavou perspektivu,“ potěšilo trenéra plzeňské Viktorie Adriána Guľu.

Viktoria Plzeň 4

Ústí nad Labem 1

Poločas: 3:0. Branky: 30. Čermák, 41. Kayamba, 43. Mihálik, 88. Alvir – 62. Bassey. Diváci: 900.

Sestava Viktorie, 1. poločas: Sváček – Řezník, Hejda, Hubník, Limberský – Bucha, Kalvach, Čermák – Kayamba, Beauguel, Mihálik.

2. poločas: Sváček – Havel, Pernica, Gabriel, Hloušek – Herc, Procházka, Šulc – Alvir, Chorý, Kovařík.