Tým reprezentující město Agdam je v Rakousku už více než 14 dnů a včerejší utkání pro něj bylo generálkou na úvod kvalifikace Ligy mistrů, do níž vstoupí příští týden proti albánskému Partizani.

Do první půle poslal trenér Vrba z nováčků Kalvacha a Hlouška, který hrál na levém kraji zálohy. Jinak nastoupila osvědčená sestava na hrotu s kanonýrem Krmenčíkem. Tedy mužem, jenž svým gólem před třemi lety vyřadil Karabach z bojů o Ligu mistrů a teď se vrací po operaci kolena.

Už v desáté mimutě dal sice ázerbájdžánský tým gól, ale ten kvůli předchozímu faulu na Kalvacha neplatil. Na druhé straně mohl zahrozit z trestného kopu zpoza šestnáctky Kopic, ale s jeho pokusem si gólman da Silva poradil. Karabach šel přece jen ještě do přestávky do vedení, když se po centru Almeidy z levé strany prosadil Emreli a poslal svůj tým do vedení.

Trenér Vrba dal tentokrát základní jedenáctce slibovaný větší prostor, ale šance měl dál soupeř. Před Romerem ještě zachránil včasným vyběhnutím Kozáčik, ale v 52. minutě opět kapituloval. Po pěkné akci Zoubira se podruhé trefil Emreli. Teprve v samotném závěru se podařilo viktoriánům vyrovnat na 2:2 díky brankám noviců Mihálika a Janoška.

Zvýšení konkurence

„Je dobře, že se trefili i střídající hráči. Zvyšuje to konkurenci v mančaftu. Dominik Janošek je příjemným překvapením. Jsme rádi, že ho tu máme, věřím tomu, že nám v sezoně pomůže,“ říkal Zdeněk Bečka, jeden z Vrbových asistentů. „Karabach byl lepší, jsem rád, že se nám podařilo vyrovnat,“ doplnil ho střelec první branky Ondřej Mihálik.

Plzeňský asistent se vrátil ještě k nevydařené první půli. „Zkoušeli jsme ve středu pole malinko jiné rozestavení, bez klasické desítky a moc nám to nevyšlo. Hráli jsme na zbytečně moc doteků. Od druhé půle jsme se vrátili k našemu vyzkoušenému modelu 4-2-3-1, hra se změnila. Po prostřídání pěti hráčů jsme začali dominovat, utkání jsme dokázali zremizovat. Proč nehrál Herc? Chtěli jsme, aby většina hráčů ze základu odehrála více minut. Herc dostane šanci v příštím utkání. O sestavě je předčasné spekulovat, máme před sebou ještě jeden zápas,“ uzavřel povídání v Kössenu Zdeněk Bečka.

Teď čeká generálka viktoriány, v pátek nastoupí v Jenbachu od 15 hodin proti ruské Ufě s bývalým parťákem Ondřejem Vaňkem v sestavě. Pak se plzeňští fotbalisté vydají zpátky domů, kde se budou chystat na ligový start. V něm přivítají v sobotu 13. července od 19.30 hodin Olomouc.