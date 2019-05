„Za dobu, co působil v Plzni, odvedl Marek pro klub velký kus práce. Byl u všech milníků úspěšné éry, zažil tituly i utkání v Lize mistrů i v Evropské lize. Přišel jako skromný kluk, kterého jsem zažil v Púchově, a jako skromný kluk i odchází. Za to, co odvedl pro Viktorku, mu patří obrovský dík,“ ocenil přínos šestatřicetiletého slovenského útočníka trenér Viktorie Pavel Vrba.

Bakoš nebyl úplně zdráv, v týdnu ho trápila viróza a měl horečky. Do zápasu přesto nastoupil, na trávníku vystřídal v 67. minutě Jeana-Davida Beuguela.

„Měl jsem nějaké zdravotní problémy, ale nechával jsem si to pro sebe, nebylo možné, abych tento zápas neabsolvoval. Chtěl jsem se rozloučit a už kvůli fanouškům jsem byl rád, že jsem se dostal na hřiště. Mrzí mě jen výsledek, moc jsem si přál, abychom vyhráli. Je to však fotbal a ne vždy je to tak, jak si to naplánujete,“ řekl Bakoš, který si konec kariéry uvědomil po posledním hvizdu.

„Když jsem byl na hřišti, tak jsem to nevnímal. Až když rozhodčí odpískal konec, tak se to ve mně spustilo. V tu chvíli mi došlo, že skončil můj fotbalový život hráče, bylo mi smutno,“ uvedl Marek Bakoš.

Radost z výhry mu pokazil bývalý spoluhráč Václav Procházka, který stanovil konečný výsledek na 1:1, když Viktoria vedla už od páté minuty gólem Luďka Pernici.

Procházka se po vyrovnávacím gólu ani neradoval. „Radost nebyla na místě, byl jsem zvyklý dávat góly spíše za Plzeň,“ přiznal na rovinu zkušený stoper Baníku. „Byl to ale důležitý gól, který nám zajistil pátou příčku a zápas proti Mladé Boleslavi o Evropskou ligu,“ řekl.

„Co se týká Marka Bakoše, věděl jsem už před zápasem, že to je jeho poslední utkání, ale nějak jsem tomu nemohl uvěřit. Když jsme nastoupili, hned jsem se ho zeptal, jestli je to pravda. On mi to bohužel potvrdil. Je to taková nostalgie, strávili jsme toho v Plzni spoustu na hřišti i mimo něj. Marek je skvělým fotbalistou, ale i člověkem,“ vysekl poklonu bývalému spoluhráči Václav Procházka.