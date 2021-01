Fotbalisté Viktorie Plzeň se konečně dočkali vítězství, když v neděli se štěstím udolali Pardubice 2:0. Soupeře, který hrál od 30. minuty bez vyloučeného kapitána Šejvla zlomili až v závěrečné desetiminutovce. Vedoucí branku Havla muselo posvětit video, pojistku pak přidal v nastaveném čase Bucha.

FC Viktoria - Pardubice | Foto: Deník / Veronika Zimová

„V situaci, v jaké jsem byl dobrý vstup do zápasu. První gól neplatil. Ale bylo podstatné, aby kluci dál věřili a šli za vítězstvím. Nakonec se to povedlo. Bylo fajn, že nám pomohli i střídající hráči a ten gól jsme tam dotlačili, i když to nebyla žádná šibenice,“ těšilo plzeňského trenéra Adriana Guľy. „Věřím, že to z kluků spadne a budou dál vyhrávat, ale i podávat lepší výkony,“ doplnil 45letý Slovák.