Hráči se budou hlásit trenérovi Pavlu Vrbovi na startu letní přípravy už za necelé dva týdny v pondělí 10. června.

V úvodních dvou dnech budou na programu fyzickéa zátěžové testy, ve středu se potom tým poprvé sejde ke společnému tréninku.

„Dvoufázové tréninky budou opět zpestřeny přípravnými zápasy. Fanoušci uvidí Viktorku již tradičně doma ve dvou duelech s týmy z nižších soutěží. Nejprve v zápase s Domažlicemi a následně se Sokolovem. K jednomu utkání pak tým odcestuje na Slovensko do Liptovského Mikuláše, kde odehraje zápas při příležitosti výročí 85 let od založení tamního fotbalového klubu,“ informoval tiskový mluvčí Viktorie Plzeň Ondřej Lípa.

Od 26. června do 6. července čeká Viktorii soustředění v rakouském Westendorfu. „Zde odehrajeme tři přípravné duely se zahraničními soupeři. Jejich jména budou ještě upřesněna, nicméně utkání se odehrají v termínech 29. června, 2. a 6. července,“ uvedl Lípa.

Start přípravy nestihnou Jakub Brabec a Jan Kopic, které reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý nominoval na červnové zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem a Černou Horou.

Trenéru Vrbovi by ale neměli neměli chybět dosavadní dvě posily Adam Hloušek a Lukáš Kalvach. „Přijít by měli další dva hráči. Na základě toho někdo kádr opustí. To se ale všechno doladí, než nastoupíme do přípravy,“ řekl Pavel Vrba.

Do nového soutěžního ročníku vstoupí Viktoria Plzeň prvním zápasem o víkendu 12. – 13. 7. V červenci ji rovněž čeká 2. předkolo nemistrovské části prestižní Ligy mistrů. V něm nenasazenou Viktorii čeká jeden z trojice soupeřů – Basilej, Olympiakos Pireus nebo PSV Eindhoven. Ale pokud by Evropskou ligu vyhrála Chelsea (hráno včera po uzávěrce vydání), okruh soupeřů by se zúžil na Basilej a Olympiakos.

Harmonogram přípravy

10. – 11. 6. funkční testy

13. 6. první trénink

15. 6. FCVP – Domažlice (Luční ulice, čas bude upřesněn)

19. 6. FCVP – Sokolov (Luční ulice, čas bude upřesněn)

22. 6. Liptovský Mikuláš – FCVP

26. 6. odjezd na soustředění ve Westendorfu (Rakousko)

29. 6. přípravný duel

2. 7. přípravný duel

6. 7. přípravný duel

13. 7. 1. kolo FORTUNA:LIGY