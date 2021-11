Fotbalista, jenž po návratu ze zahraničí v roce 2013 prožil v Plzni krásné roky, podílel se na zisku tří mistrovských titulů Viktorie (2013, 2015, 2016). Ale loni v létě zatoužil po návratu na Hanou a druhou sezonu obléká dres mateřského klubu.

I když ho letos trápí zranění a nastoupil jen do pěti zápasů, minule proti Slovácku (0:3) byl v základu.

„Byl to spíš remízový zápas. Ale inkasovali jsme po chybě a pak jsme se sesypali,“ litoval Roman Hubník a muž, jenž má v Sigmě na starosti spíše defenzivu, narážel na to, že se jeho týmu střelecky nedaří. Z posledních šesti zápasů pětkrát neskórovali.

„Zpočátku jsme byli nejlépe střílející tým ligy, ale pak se to nějak zadrhlo. Potřebujeme to urvat nějakým gólem. A já věřím, že se nám to brzy podaří a i výkon půjde nahoru,“ pokračoval Hubník, i když uznal, že plzeňská Viktoria, lídr ligové tabulky, není zrovna ideálním soupeřem na chycení se.

„Ale nikde není psáno, že tam nemůžeme uhrát nějaké body,“ potvrdil Roman Hubník pověst nesmlouvavého bojovníka, který žádnému soupeři nedá nic zadarmo.

Do Plzně jako soupeř přijede letos podruhé. V březnu byl ve Štruncových sadech u porážky 0:1.

Jak si povede tentokrát?