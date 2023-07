V úterý dopoledne si ještě zatrénovali v Plzni, ale brzy po obědě odjeli autobusem do rakouského Westendorfu, kde budou pod alpskými velikány až do 15. července ladit formu na ostrý start sezony.

Plzeňští fotbalisté vyrazili do Rakouska v prémiové vycházkové kolekci Atheisure od Macronu. Foto: fcv | Foto: fcv

Dočasným domovem se jim stane městečko Westendorf nedaleko německých hranic, asi patnáct kilometrů od známého lyžařského střediska Kitzbühl kam viktoriáni v posledních letech pravidelně.

Do Rakouska už s týmem vyrazili stoper Robin Hranáč a záložník Pavel Šulc, kteří se vrátili z mistrovství Evropy do 21 let. Ve výpravě, která čítala čtyři gólmany a 24 hráčů do pole, byl i 21letý liberijský stoper Sampson Dweh. Ten je v Plzni na testech z duholigového Vyškova a nastoupil už do sobotního přípravného zápasu s Chrudimí (6:0).

Šuralovo číslo na Letné? Po kritice fanoušků Sparty (nakonec) zmizelo

„Určitě nezklamal,“ okomentoval jeho výkon Jan Trousil, jeden z asistentů hlavního trenéra Miroslava Koubka. „Ale je těžké, když přijdete do Plzně do top týmu a najednou se musíte přešaltovat z druholigového mužstva,“ doplnil na adresu mladíka, kterého velmi dobře zná z působení ve Vyškově.

Na soustředění do Rakouska jede i další mladý stoper, 18 letý Jan Paluska, který si na podzim zahrál juniorsků Ligu mistrů. Naopak kvůli rekonvalescenci po zranění zůstávají v Plzni Luděk Pernica, Milan Havel a Filip Čihák a neodcestoval ani záložník Modou Ndiaye, u něhož se aktuálně řeší jeho další budoucnost.

Řeší se levý obránce

Kádr se zdá být kompletní, ale při dlouhodobějším zranění Milana Havla by se hodil levý bek. „Buď se přivede někdo, kdo půjde rovnou do základní sestavy, nebo si poradíme ze svých zdrojů,“ naznačil plzeňský asistent Jan Trousil po posledním přípravném zápase před odjezdem do Rakouska, že se nabízí hned několik ze stávajícího kádru. Na levém kraji obrany zaskakoval původně stoper Václav Jemelka, nebo spíš záložníci Jan Sýkora či Jhon Mosquera.

Příhoda položil pozici předsedy Komise rozhodčích, kandidátem FAČR je Kovařík

V rámci herního kempu odehrají plzeňští fotbalisté v rakouských Alpách tři přípravné zápasy, postupně narazí na německý celky Hamburk (7. 7., 18.00) a Karlsruhe (10. 7., 16.00), obě utkání se odehrají ve Westendorfu. Ke generálce pak nastoupí v Kufsteinu od 17 hodin proti FC Kodaň.

„Samozřejmě, že už to budou kvalitnější soupeři. Ale my budeme mít po přípravě zase víc síly, ale ještě to musíme herně vyladit,“ doplnil zkušený záložník Lukáš Kalvach.