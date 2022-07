„Chtěli jsme ještě vidět všechny hráče, jak si povedou v zápase, do kterého jsme šli z plné zátěže. Splnilo očekávání. Naše hra měla tvář, už to nějak vypadalo,“ pochvalovat si Marek Bakoš, jeden z asistentů plzeňského trenéra Michala Bílka.

„Ukázalo se, že Plzeň má výborných dvacet hráčů. Pro nás to byl výborný test, musíme pracovat dál. Kluci jsou dobře nastavení, taky mají svoji kvalitu,“ kontroval Radoslav Kováč, nový kouč na lavičce Táborska

Aleš Čermák (vlevo) v utkání Viktoria Plzeň - Táborsko (v červeném), 1. července 2022.Zdroj: fcv/Martin Skála

Radost ze vstřeleného gólu pochopitelně měl slovenský útočník Matej Trusa.

„Snažím se v přípravě odvádět maximum. Dělám co je v mých silách. Víc nemůžu ovlivnit a ostatní nechávám, to je na trenérech,“ usmál se 21letý fotbalista, jenž přišel do Plzně v zimě z Michalovců. A teď si je vědom, že bojuje o místo v kádru.

„Jsme v těžké fázi přípravy, ale každý to musím absolvovat. I tak jsme si to celkem užili. Já osobně se cítím celkem fajn. Jsem rád, že jsme i další zápas zvládli vítězně,“ doplnil Trusa po výhře 3:0

Stoprocentně chci zůstat v Plzni, říká Mihálik o svojí pozici ve Viktorii

Tentokrát hrál z levého křídla, protože na hrotu nastoupil Jan Kliment.

„Myslím, že nám to spolu celkem šlo, vyhověli jsme si. Občas jsme si i vyměnili post.,“ pochvaloval si slovenský reprezentant do 21 let.V české lize nastoupil do sedmi zápasů, vždy jako střídající hráč. Otázkou je jestli přidá další a zda to bude v plzeňském dresu.

Protože i přes odchod elitního střelce Beauguela je konkurence v útoku Viktorie velká. „Přišli kvalitní hráči. Ale jenom konkurence nás může všechny posunout dál,“ dodal Matej Trusa.

Odjede do Rakouska?

Viktoria Plzeň – Táborsko 3:0

Poločas: 0:0

Branky: 48. Trusa, 80. Bezpalec vl., 82. Kliment.

Viktoria Plzeň – 1. pol.: Jedlička – Řezník, Janošek, Pernica, Havel – Bucha, Kalvach – Kopic, Čermák, Pilař – Chorý. 2. pol.: Jedlička – Cadu, Janošek (58. Hranáč), Čihák, Falta – Qose, Ndiaye – Mihálik, Sojka, Trusa – Kliment.

Táborsko: Zadražil – Kosek (46. Liepa), Navrátil, Svatek (74. Musenge), Vavrečka, Tusjak (79. J. Šplíchal), Provazník (46. Alexandr), Bezpalec, Mach (46. Tolno), Plachý (62. M. Šplíchal), Javorek (46. Kopřiva, 79. Babacar).

