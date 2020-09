Na cestu za třemi body hosty nasměrovala čerstvá posila Zdeněk Ondrášek, další góly přidali Adriel Ba Loua, Jan Kopic a střídající Jean-David Beauguel. Za domácí v závěru snižoval Antonín Vaníček. Plzeňský gólman Aleš Hruška tak ani tentokrát neudržel čisté konto.

„My jsme uhráli na nepříjemné horké půdě skvělý výsledek, který byl v určitých fázích podpořený i dobrým výkonem,“ hlásil po utkání do televizních kamer plzeňský kouč Adrian Guľa.

Ten poslal do základní sestavy reprezentačního forvarda Ondráška, přestože do Plzně přestoupil teprve v úterý z Dallasu.

„Měl s námi čtyři tréninky. Potřebujeme ho co nejdřív zapojit do týmu. Je to emotivní hráč. Věřím, že dobře zapadne,“ vysvětloval trenér Viktorie, proč neváhal s nasazením Zdeňka Ondráška.

Do základu se vrátil kapitán Jakub Brabec, jinak byla sestava totožná jako minule doma s Mladou Boleslaví.

A nasazení nové akvizice se hostům vyplatilo už po půlhodině hry, kdy právě Ondrášek otevřel hlavou skóre a pár minut na to Ba Loua zvyšoval na 2:0.

Záložník z Pobřeží slonoviny měl také ve 12. minutě první velkou šanci zápasu, ale po akci Ondráška s Kopicem pálil sám proti Le Giangovi jen do gólmana domácích. Potom zahrozili i „klokani“, ale Vaníček po zaváhání stopera Hejdy zakončoval těsně vedle.

A pak už přišel zmiňovaný moment – Čermák ve 29. minutě z trestného kopu trefil jen hlavu Bederky ve zdi, ale po rozehraném rohu „viktoriáni“ poprvé udeřili. Káčer posadil centr přesně na hlavu Ondráška a ten potvrdil pověst zabijáka – 0:1.

Chvilku na to měli roh domácí Bohemians 1905, jenže po něm a nešťastném zákroku obránce Dostála prchl po pravé straně Kopic a předložil míč Ba Louovi, ten sám proti domácímu brankáři z hranice penalty nezaváhal – 0:2.

Ve 36. minutě pálil zpoza šestnáctky těsně nad slovenský záložník Káčer. A teprve pak, v samotném závěru, zatlačili domácí soupeře, ale po závaru ve vápně nedokázali zakončit.

Do druhé půle domácí vystřídali a přeskupili řady, ale tečovaná rána Vaníčka šla vedle a následný pokus Ljovina, který směřoval do branky, vykopl plzeňský kapitán Brabec. Ten se potom ocitl ve slibné pozici i na druhé straně, po trestné kopu Čermáka však pálil vysoko nad.

Pak zase zatlačili domácí, jenže další dělovku Ljovina tentokrát vyrazil Hruška a pokus Bartka zblokoval Brabec. Bohemka měla převahu, ale Plzeňští chodili do brejků. Jenže Kopic nejprve pálil vysoko nad a pak trefil jen brankáře Le Gianga. V 70. minutě rána domácího Květa olízla tyč.

Nakonec se dočkal gólu i Kopic, když gólman Le Giang neudržel v rukavicích střelu Kalvacha a plzeňský záložník poslal volný míč do odkryté branky a na 4:0 pro hosty zvyšoval po jeho přihrávce střídající Beuaguel. Domácí Vaníček už potom jen kosmeticky upravil konečné skóre – 1:4.

„Ten inkasovaný gól nás samozřejmě mrzí, ale Bohemka si ho za svůj výkon zasloužila. Zvlášť ve druhé půli hráli domácí velmi nepříjemný fotbal, poctivě jsme to odmakali i v defenzivě,“ doplnil trenér Guľa.

Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň 1:4 (0:2)

Branky: 86. Vaníček – 30. Ondrášek, 33. Ba Loua, 73. Kopic, 85. Beauguel. Rozhodčí: Julínek – Podaný, Vitner.

Bohemians Praha 1905: Le Giang – Dostál (46. Schumacher), Bederka, Hůlka, Bartek (78. Nečas) – Hronek, Vacek (46. Květ), Jindřišek, Ljovin, Vaníček – Puškáč (78. Keita).

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Brabec, Limberský – Káčer, Kalvach, Čermák (79. Bucha) – Ba Loua (71. Kayamba), Ondrášek (71. Beauguel), Kopic (89. Kovařík).