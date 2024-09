Utkání vedoucího týmu (Slavia 19 bodů) ligové tabulky se třetím (Plzeň 17 b.) slibuje emoce a grády na hřišti i na tribunách i kvůli letnímu přestupu reprezentačního útočníka Tomáše Chorého z Viktorie do Slavie.

„Pro Chorase to bude náročný zápas. Pamatuju si, jaké to bylo pro (Michaela) Krmenčíka, když za nás proti Plzni hrál poprvé. Je ale vždy výhodou, když útočník zná obránce, brankáře, prostředí. Vždy je lepší mít ho v takových zápasech na své straně,“ uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Plzeňští se na Chorého nezaměřují. „Bude to boj Plzně proti Slavii, ne proti Tomáši Chorému. Rozhoduje týmový výkon. Chorý není stěžejním tématem, které nás nenechá spát,“ řekl trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

Vazby na Viktorii má i Lukáš Provod, který v týmu soupeře působil mezi lety 2016 a 2020. „Samozřejmě je to pro mě trochu speciální, protože tam znám spoustu hráčů i členů realizačního týmu, ale na druhou stranu je to jako každý jiný ligový duel a my se budeme snažit vyhrát.“

Minulou sezonu na podzim se Viktorii povedlo v pražském Edenu vyhrát 2:1. Prolomila tak devítileté prokletí bez vítězství na hřišti Slavie. Loni Plzeň prohrávala 0:1, ale slovenský rychlík Erik Jirka dvěma góly převrátil zápas na stranu Viktorie.

Pro obě mužstva půjde v Edenu o generálku před startem v Evropské lize. Viktoria hraje příští čtvrtek od 21.00 v Německu s Eintrachtem Frankfurt. Slavia hraje ve středu ve stejný čas v Bulharsku proti Ludogorci Razgrad.