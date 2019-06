„Věřím, že i přes svůj poměrně nízký věk už je komplexním hráčem, co se týče dovedností a zkušeností. Zároveň je využitelný na více postech a přináší do naší ofenzivy kromě rychlosti i další centimetry, což je také důležité,” říká k nové posile generální manažer Adolf Šádek.

Mihálik byl pravidelným členem mládežnických reprezentačních výběrů a do nejvyšší české soutěže naskočil už v 17 letech. O 4 roky později si ho vybral jeden z předních klubů nizozemské Eredivisie AZ Alkmaar. V Holandsku ho ve velké konkurenci lehce přibrzdilo zranění a nyní se vrací do české nejvyšší soutěže. „Je to pro mě obrovská motivace, beru to velmi pozitivně a jako další krok dopředu. Na konkurenci se těším, je dobrá pro vývoj hráče a je v každém klubu,” říká k novému angažmá Mihálik.

187 cm vysoký ofenzivní hráč se může v kádru trenéra Pavla Vrby pohybovat na více postech, od útoku přes obě křídla až po střed záložní řady. V mládí dokonce hrával i jako defenzivní záložník, ale teď ho více baví střílet góly. „Nejraději hraji na hrotu, ale nevadí mi naskočit i kdekoliv v záloze. Kam mě trenér postaví, tam se pokusím odvést co nejlepší výkon pro Viktorku, aby byla úspěšná,” dodává s odhodláním Mihálik.