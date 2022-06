„Přichází k nám velmi zkušený hráč, který by se měl bez problémů adaptovat na nové prostředí a být pro nás okamžitou posilou. Od útočníka se samozřejmě očekávají góly, Honzovi tedy přeji, aby jich v našem dresu nastřílel co nejvíce a přispěl k úspěchům celého týmu,“ uvedl na klubovém webu k nové posile generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

Trenér Michal Bílek charakterizoval Klimenta jako o silného hráče s dobrým krytím míče, kvalitním pohybem po hřišti a čichem na góly. "Jsme rádi, že se vše podařilo dotáhnout a můžeme Honzu přivítat v našem týmu,“ dodal Bílek.

Takhle nějak jsem si to vysnil, okomentoval Kalvach titul s Plzní

Kliment odehrál v polské Ekstraklase jednu sezonu, v níž nastoupil do 22 zápasů s bilancí dvou gólů a jedné asistence. „Jsem strašně rád, že můžu přijít do takhle velkého klubu. Zázemí na mě dýchá pozitivními pocity. Mám radost, že vše vyšlo, protože Plzeň pro mě byla úplně nejlepší variantou. Láká mě vidina evropských pohárů a těším se na to, že o ně společně zabojujeme,“ prozradil rodák z Jihlavy, který bude v Plzni nosit dres s číslem 9.

Jan Kliment je čtvrtou letní posilou Viktorie. V předchozích dnech klub angažoval navrátilce Václava Pilaře, exkarvinského Kristiho Qose a talentovaného gólmana Martina Jedličku.