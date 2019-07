Byl jedním ze speciálních hostů. Mužem, co společně s malou dcerkou provedl slavnostní výkop. I když zlínský útočník Lukáš Železník ve Slušovicích nikdy nehrál za muže, v klubu jako talentovaný mladík a později i jako trenér mládeže či dospělých zanechal výraznou stopu a rád se při oslavách výročí devadesáti let fotbalu ve městě zhostil čestné funkce.

„Potěšilo mě to hodně,“ přiznává devětadvacetiletý forvard, který má ke Slušovicím vztah, neboť v klubu začínal a učil se fotbalové základy. „Vzpomínám na ně velice rád,“ líčí. „Spousta lidí mi pomohla k fotbalu. Než jsem přešel do Zlína, tak jsem do třinácti let hrál právě ve Slušovicích,“ připomíná.