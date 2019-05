„Drželi jsme se oba. Jako při každé standardce. Takových soubojů je během zápasu ve vápně bezpočet,“ poznamenal po utkání zklamaný a naštvaný Rundič.

Byla to penalta?

Je to tak padesát na padesát. Drželi jsme se oba, ale když sudí viděl penaltu a pískl ji, tak asi byla.

Přišel vám ten váš zákrok něčím výjimečný?

Ani ne, byl to klasický souboj ve vápně. On přidržel mě, já zase jeho. Dopadlo to, jak to dopadlo.

Dala se ta situace vyřešit jinak?

Bylo to po autu Opavy. Možná tam byla šance to odhlavičkovat, musíme se ještě podívat na video, kde se stala chyba. Na zadní tyči se to už otevřelo a zůstali jsme tam jen my dva v souboji. Ale celkově jsme neodehráli takový zápas, jaký jsme tady odehrát chtěli.

Čím si to vysvětlujete?

Nevím, bylo to z naší strany prostě špatné. Všude jsme byli o krok pozadu, byli jsme pomalí na balonu, což se odrazilo na šancích Opavy. Mysleli jsme, že to budeme my, kdo skóruje. Ale Opava vyhrála zaslouženě.

Na úvod nadstavby hrajete dva zápasy venku. Je to pro vás o to těžší?

Možná je to lepší, pod tlakem by měli být soupeři. Bohužel hned v Opavě jsme neuspěli a musíme se tedy soustředit na to, abychom vyhráli v Příbrami.

Dá se říct, že po neděli už se spíše soustředíte na baráž?

To ještě ne, teď se soustředíme na to, abychom doběhli ty týmy před námi. Ale musíme se určitě zlepšit, protože první poločas v Opavě nebyl vůbec dobrý.